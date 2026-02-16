logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Muere de cáncer hija adolescente de un detenido por ICE en Chicago

Ophelia Torres, de 16 años, falleció tras luchar contra un cáncer agresivo desde 2024.

Por El Universal

Febrero 16, 2026 06:06 p.m.
A
Muere de cáncer hija adolescente de un detenido por ICE en Chicago

WASHINGTON, EU, febrero 16 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Una adolescente de Chicago, cuyo padre fue

detenido
por las autoridades de inmigración mientras ella luchaba contra el cáncer

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, falleció el fin de semana, según informó un portavoz de la familia.
Ophelia Torres, una joven de 16 años de Chicago, se encontraba en tratamiento para un tipo de cáncer agresivo y poco común desde finales de 2024. Mientras ella y su familia lidiaban con procedimientos médicos, su padre, Rubén Torres Maldonado, fue detenido por ICE en un Home Depot en octubre, lo que desencadenó un caso polémico y público que puso de relieve las consecuencias humanas de la agresiva represión migratoria de la administración Trump.
La familia impugnó la detención de Torres Maldonado, argumentando que había sido fundamental para el sustento de la familia y el cuidado de Nathan, el hermano de cuatro años de Ofelia.
Un juez dictaminó posteriormente, a finales de octubre, que el arresto y la detención de Torres Maldonado fueron ilegales. Fue puesto en libertad el 30 de octubre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere de cáncer hija adolescente de un detenido por ICE en Chicago
Muere de cáncer hija adolescente de un detenido por ICE en Chicago

Muere de cáncer hija adolescente de un detenido por ICE en Chicago

SLP

El Universal

Ophelia Torres, de 16 años, falleció tras luchar contra un cáncer agresivo desde 2024.

Despliegue de EU contra el narco y captura de Maduro suma 3 mil mdd
Despliegue de EU contra el narco y captura de Maduro suma 3 mil mdd

Despliegue de EU contra el narco y captura de Maduro suma 3 mil mdd

SLP

El Universal

El portaaviones USS Gerald R. Ford y otros buques clave representan casi la mitad del costo total del despliegue estadounidense.

Tormenta invernal golpea California con fuertes vientos y lluvias
Tormenta invernal golpea California con fuertes vientos y lluvias

Tormenta invernal golpea California con fuertes vientos y lluvias

SLP

AP

Nevadas de hasta 2,4 metros complican el tránsito en carreteras clave del norte de California.

Plataforma Ticket colapsa en Cuba por demanda de gasolina racionada
Plataforma Ticket colapsa en Cuba por demanda de gasolina racionada

Plataforma Ticket colapsa en Cuba por demanda de gasolina racionada

SLP

AP

Sanciones de EE.UU. y cerco petrolero agravan la crisis energética en Cuba.