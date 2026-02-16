Muere de cáncer hija adolescente de un detenido por ICE en Chicago
Ophelia Torres, de 16 años, falleció tras luchar contra un cáncer agresivo desde 2024.
WASHINGTON, EU, febrero 16 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Una adolescente de Chicago, cuyo padre fuedetenido por las autoridades de inmigración mientras ella luchaba contra el cáncer
, falleció el fin de semana, según informó un portavoz de la familia.
Ophelia Torres, una joven de 16 años de Chicago, se encontraba en tratamiento para un tipo de cáncer agresivo y poco común desde finales de 2024. Mientras ella y su familia lidiaban con procedimientos médicos, su padre, Rubén Torres Maldonado, fue detenido por ICE en un Home Depot en octubre, lo que desencadenó un caso polémico y público que puso de relieve las consecuencias humanas de la agresiva represión migratoria de la administración Trump.
La familia impugnó la detención de Torres Maldonado, argumentando que había sido fundamental para el sustento de la familia y el cuidado de Nathan, el hermano de cuatro años de Ofelia.
Un juez dictaminó posteriormente, a finales de octubre, que el arresto y la detención de Torres Maldonado fueron ilegales. Fue puesto en libertad el 30 de octubre.
