WASHINGTON, EU, febrero 16 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Una adolescente de Chicago, cuyo padre fue

por las autoridades de inmigración mientras ella luchaba contra el

, falleció el fin de semana, según informó un portavoz de la familia., una joven de 16 años de Chicago, se encontraba enpara un tipo deagresivo y poco común desde finales de 2024. Mientras ella y su familia lidiaban con procedimientos médicos, su padre,, fueporen un Home Depot en octubre, lo que desencadenó un caso polémico y público que puso de relieve las consecuencias humanas de la agresiva represión migratoria de la administración Trump.La familia impugnó la detención de Torres Maldonado, argumentando que había sido fundamental para ely el, el hermano de cuatro años de Ofelia.Un juez dictaminó posteriormente, a finales de octubre, que el arresto y la detención de Torres Maldonado fueron ilegales. Fue puesto en libertad el 30 de octubre.