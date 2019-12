Muere en Puerto Rico un "hombre volador" cuando practicaba para un espectáculo

Un hombre de nacionalidad australiana murió este miércoles al precipitarse al vacío cuando realizaba prácticas para un espectáculo conocido como "sky surfer" u "hombre volador" en Hato Rey, distrito de la capital puertorriqueña.



La organización de La Feria, el recinto donde iba a tener lugar el espectáculo, aclaró a través de un comunicado que el fallecido es un australiano -la Policía informó previamente de que era estadounidense- identificado como Kelman James Riches, de 49 años, conocido como el "hombre volador".



José Antonio Mellado, de la organización de La Feria, aclaró que ya se había tomado la decisión de cancelar la actuación y se le notificó a Bill Brown, productor del espectáculo aéreo, que estuvo de acuerdo, por lo que se decidió rescindir el contrato.



"Posteriormente, en la mañana de hoy, procedí a enviarle un correo electrónico a Bill Brown ratificando lo hablado en la noche de ayer para que le diera instrucciones a su gente del regreso inmediato a Estados Unidos", señaló Mellado.



"Todo parece indicar que Bill Brown nunca pudo hablar con Kelman, por lo que se presentó esta mañana en los predios de La Feria para practicar, ya que a esa hora estaba cerrada al público. Y el lamentable resultado ya lo conocemos", indicó.



Dijo que este accidente no tuvo absolutamente nada que ver con las máquinas ni atracciones mecánicas que componen La Feria y que ante la cancelación del contrato no existía razón alguna que justificara el vuelo del fallecido.



"Todas las atracciones de La Feria son inspeccionadas, no solamente antes de salir de Estados Unidos para Puerto Rico, sino que también aquí son inspeccionadas por el Departamento de Bomberos y un ingeniero local, según establece la ley", precisó.



El comunicado de la Policía detalla que agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigan la muerte del hombre tras sufrir la caída, que se produjo a las 12.58 hora local (16.58 GMT) en los predios de La Feria The Park, en la Avenida Roosevelt 400, en Hato Rey.



El hombre fue transportado en ambulancia al Centro Médico de Río Piedras donde se certificó la muerte a causa de los traumas y golpes recibidos.



Personal del Precinto de Hato Rey Oeste fue movilizado al lugar, junto a bomberos del área y servicios médicos.