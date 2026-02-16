logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Muere Hideki Sato: creador de consolas SEGA y expresidente

SEGA expresó condolencias oficiales y destacó su impacto duradero en la industria del videojuego.

Por El Universal

Febrero 16, 2026 05:35 p.m.
A
Muere Hideki Sato: creador de consolas SEGA y expresidente

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La industria de los videojuegos reportó el pasado domingo 15 de febrero, la muerte del japonés Hideki Sato, diseñador de consolas y antiguo presidente de SEGA -empresa multinacional de desarrollo y distribución de videojuegos-, a los 77 años de edad.

Muerte de Hideki Sato y confirmación oficial

De acuerdo con diversos medios japoneses, hasta el momento no se han dado a conocer las causas de muerte del diseñador. Sin embargo, la noticia fue confirmada oficialmente por la compañía a través de publicaciones en sus redes sociales con el mensaje:

"Nos entristece profundamente el fallecimiento de Hideki Sato, quien fue presidente de SEGA de 2001 a 2003. SEGA desea expresar sus condolencias a su familia y amigos... Su liderazgo ayudó a sentar las bases de SEGA y sus contribuciones tuvieron un impacto significativo y duradero en toda la industria de los videojuegos. Siempre recordaremos sus contribuciones a nuestra empresa, y todos en SEGA expresamos nuestras más sinceras condolencias en su memoria".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Trayectoria y legado en SEGA

Sato se incorporó a SEGA en 1971, consolidándose como el principal responsable de la creación de hardware, tanto para consolas de videojuegos de arcade, como para consolas domésticas. Llegó a ser presidente en funciones de la empresa entre 2001 y 2003, y dejó SEGA en 2008.

Logró posicionarse en la industria como una de las figuras clave en el diseño de consolas de SEGA y en el impulso del hardware de la compañía durante distintos periodos.

Creó plataformas para arcade como el Sega System 1, y su trabajo fue esencial en el diseño de icónicas consolas domésticas de SEGA como:

- SG-1000

- SC-3000

- Sega Master System

- Mega Drive/Sega Genesis

- Sega Saturn

- Dreamcast

Su creatividad y capacidad de innovar lo posicionaron como una leyenda en la industria de los videojuegos. Más allá del éxito comercial, su trabajo fue crítico para que SEGA pudiera competir con grandes de la industria como Nintendo y Sony.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere Hideki Sato: creador de consolas SEGA y expresidente
Muere Hideki Sato: creador de consolas SEGA y expresidente

Muere Hideki Sato: creador de consolas SEGA y expresidente

SLP

El Universal

SEGA expresó condolencias oficiales y destacó su impacto duradero en la industria del videojuego.

Convocan a huelga general en Argentina por reforma laboral
Convocan a huelga general en Argentina por reforma laboral

Convocan a huelga general en Argentina por reforma laboral

SLP

AP

La huelga contará con la adhesión de gremios del transporte y afectará servicios en todo el país.

Labour Together acusado de espiar periodistas en Reino Unido
Labour Together acusado de espiar periodistas en Reino Unido

Labour Together acusado de espiar periodistas en Reino Unido

SLP

El Universal

El caso genera críticas de la oposición y promesas de investigación interna del gobierno.

Fiscalía israelí planea acusar a colono por asesinato en Cisjordania
Fiscalía israelí planea acusar a colono por asesinato en Cisjordania

Fiscalía israelí planea acusar a colono por asesinato en Cisjordania

SLP

AP

La Fiscalía israelí inicia proceso contra Yinon Levi por homicidio imprudente en caso con video como evidencia.