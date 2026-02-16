Muere Hideki Sato: creador de consolas SEGA y expresidente

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La industria de los videojuegos reportó el pasado domingo 15 de febrero, la muerte del japonés Hideki Sato, diseñador de consolas y antiguo presidente de SEGA -empresa multinacional de desarrollo y distribución de videojuegos-, a los 77 años de edad.

Muerte de Hideki Sato y confirmación oficial

De acuerdo con diversos medios japoneses, hasta el momento no se han dado a conocer las causas de muerte del diseñador. Sin embargo, la noticia fue confirmada oficialmente por la compañía a través de publicaciones en sus redes sociales con el mensaje:

"Nos entristece profundamente el fallecimiento de Hideki Sato, quien fue presidente de SEGA de 2001 a 2003. SEGA desea expresar sus condolencias a su familia y amigos... Su liderazgo ayudó a sentar las bases de SEGA y sus contribuciones tuvieron un impacto significativo y duradero en toda la industria de los videojuegos. Siempre recordaremos sus contribuciones a nuestra empresa, y todos en SEGA expresamos nuestras más sinceras condolencias en su memoria".

Trayectoria y legado en SEGA

Sato se incorporó a SEGA en 1971, consolidándose como el principal responsable de la creación de hardware, tanto para consolas de videojuegos de arcade, como para consolas domésticas. Llegó a ser presidente en funciones de la empresa entre 2001 y 2003, y dejó SEGA en 2008.

Logró posicionarse en la industria como una de las figuras clave en el diseño de consolas de SEGA y en el impulso del hardware de la compañía durante distintos periodos.

Creó plataformas para arcade como el Sega System 1, y su trabajo fue esencial en el diseño de icónicas consolas domésticas de SEGA como:

- SG-1000

- SC-3000

- Sega Master System

- Mega Drive/Sega Genesis

- Sega Saturn

- Dreamcast

Su creatividad y capacidad de innovar lo posicionaron como una leyenda en la industria de los videojuegos. Más allá del éxito comercial, su trabajo fue crítico para que SEGA pudiera competir con grandes de la industria como Nintendo y Sony.