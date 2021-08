Muere por Covid presentador de radio en EU que calificó las vacunas como "falsas"

Dick Farrel, un expresentador de radio de Florida y ahora en Newsmax TV, murió por complicaciones de COVID-19, informó WPTV, afiliada de NBC de West Palm Beach. "Era conocido como ´el otro Rush Limbaugh´. Con el corazón apesadumbrado, solo puedo decir que esto fue inesperado. Lo extrañaremos", escribió el socio de Farrel, Kit Farley.

"Luchó como un tigre. Por favor, no posponga la atención por esta enfermedad", dio Farley en Facebook. "Sí, para algunos tiene efectos mínimos, pero para otros es mortal. Siempre amaremos a Dick Farrel, siempre apreciaremos su espíritu y lo extrañaremos mucho".

Farrell, un simpatizante de la derecha, fue un firme opositor de las vacunas contra el coronavirus. Publicó en las redes sociales que eran "falsas". También criticó a figuras como Anthony Fauci, a quien llamó "un fanático de la mentira".

Sin embargo, después de contraer COVID-19, dijeron sus amigos, la actitud de Farrel sobre las vacunas y el virus cambió.

"¡COVID se llevó a uno de mis mejores amigos! RIP", Dick Farrel. "Él es la razón por la que tomé la foto. Me envió un mensaje de texto y me dijo: ´¡Consíguela! [la vacuna]´. Me dijo que este virus no es una broma y dijo: ´¡Ojalá no lo hubiera contraído!", escribió Amy Leigh Hair, una amiga de Farrel, en Facebook.

Farrel nació como Farrel Austin Levitt el 1 de agosto de 1956 en la ciudad de Nueva York. Se graduó de Queens College antes de seguir una carrera en la radio, según su obituario.

Comenzó a trabajar en Long Island antes de aceptar un trabajo en el programa matutino de WVIP-FM en Westchester, Nueva York. Más tarde se mudó a West Palm Beach, donde trabajó para varias estaciones de radio del sur de Florida, incluidas WIOD de Miami, WPBR de Palm Beach, WJUP-FM de Jupiter y WFLN de Arcadia.

También fue presentador de Newsmax TV. "Farrel será muy extrañado por todos los que lo conocieron y amaron", dice el obituario.