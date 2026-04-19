Muere soldado francés en Líbano

Beirut, Líbano.- Una fuerza de paz de Naciones Unidas (ONU) en el sur del Líbano fue atacada con fuego de armas ligeras la mañana del sábado, dejando a un soldado francés muerto y otros tres heridos, dos de ellos de gravedad, informó el presidente de Francia y la fuerza conocida como la FINUL.

Tanto el presidente francés Emmanuel Macron como la FINUL culparon a Hezbolá, pero el grupo político-paramilitar negó su participación.

El ataque cerca de la aldea libanesa sureña de Ghandouriyeh ocurrió luego que un alto el fuego de 10 días entró en vigor a la medianoche del jueves entre Israel y Hezbollah de Líbano.

La más reciente guerra entre Israel y Hezbolá estalló el 2 de marzo, cuando el grupo respaldado por Irán lanzó cohetes contra Israel luego que Estados Unidos e Israel atacaron Irán, matando a altos funcionarios, incluido el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

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La guerra, en que Israel invadió partes del territorio libanés, dejó casi 2,300 personas muertas en el Líbano, más de 1 millón de personas desplazadas y causó una destrucción generalizada.

En Beirut, tres funcionarios judiciales dijeron que el Tribunal Militar del país abrió una investigación sobre el incidente y está en contacto con el Departamento de Inteligencia del Ejército para trabajar en la identificación de los agresores. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Hezbolá negó vínculos con el ataque y en un comunicado pidió cautela al asignar culpas y emitir juicios hasta que el ejército libanés complete su investigación para determinar plenamente las circunstancias del incidente. Hezbolá agregó que las fuerzas de paz deben coordinarse con el ejército libanés en sus operaciones.

El presidente identificó al soldado como el sargento primero Florian Montorio, del 17mo Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban. Indicó que tres de los "compañeros de armas" de Montorio "resultaron heridos y fueron evacuados".