Mueren 13 internos en una disputa en Ecuador

Quito, Ecu.- Una disputa entre reclusos en una cárcel del suroeste de Ecuador que en los últimos meses ha sido escenario de reiterados asesinatos por enfrentamientos de prisioneros dejó un saldo de 13 fallecidos, según informó el lunes el organismo rector de las prisiones.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) dijo en un comunicado que los hechos se produjeron el domingo, luego de "una detonación de un artefacto explosivo en los exteriores" de la cárcel de Machala, 373 kilómetros al suroeste de la capital, cuando paralelamente la policía "realizó una intervención y revisión inmediata" de la prisión, donde halló ese número de muertos.

Añadió que "se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales de muerte".

Esa entidad gubernamental no ha dado más detalles de lo ocurrido; tampoco ha señalado la relación de la explosión con los asesinatos, aunque destacó que ocurrió poco antes de descubrir a las víctimas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió a inicios de año al estado ecuatoriano adoptar medidas para garantizar el derecho a la vida en las cárceles.