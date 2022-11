Mujer muere aplastada por equipo de limpieza pesado en Australia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Una mujer de Newcastle, Australia, murió mientras trabajaba en una tienda de Woolworths, después de que un equipo de limpieza pesado retrocediera y la aplastara, informó la policía.

Malerato Harrison era empleada de una empresa de limpieza contratada para la tienda Jesmond Central, cuando resultó herida mientras estaba de turno el viernes.

Los servicios de emergencia fueron llamados alrededor de las 7:30 horas, pero los paramédicos lamentablemente la declararon muerta en el lugar.

Deja atrás a su esposo Glen y sus dos hijos, según lo informado por Nine News. Proveniente de Sudáfrica, había estado en el proceso de solicitar su ciudadanía australiana y acababa de aprobar su evaluación en los días previos a su muerte.

Harrison se había mudado a Charlestown desde Sudáfrica, dejando atrás a su hermana gemela. La amiga de Malerato, Jessika Abra, lamentó en Facebook : "Todavía no puedo creer que nunca volveré a ver tu gran y hermosa sonrisa en persona o escucharte reír".

Abra ha estado en contacto con la hermana gemela de Harrison, quien dijo que Woolworths aún no se había puesto en contacto con ella.

Un portavoz de Woolworths declaró que la compañía estaba "profundamente entristecida por el trágico incidente" y estaba ayudando en la investigación y brindando apoyo a la familia.

"Ahora estamos en contacto con algunos de sus familiares directos y esto continuará en los próximos días", dijo un portavoz en un comunicado.