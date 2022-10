Mujer regala viaje al Mundial a su esposo para estar con su amante

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Todas la Copa del Mundo traen detrás múltiples historias por parte de los aficionados, quienes realizan una gran inversión para poder disfrutar de los partidos en la máxima justa.

Y la Copa del Mundo de Qatar 2022 no será la excepción, ahora con la peculiar anécdota de un matrimonio británico, que de la forma más extraña vivirá del mundial.

La esposa, quien lleva casada 17 años decidió comprar un paquete para su marido con todo incluido, viaje redondo, boletos y hospedaje, todo con la intención de que realice un sueño y le permita estar con su amante.

"Cuando me casé no existían estas apps que te permiten conocer gente de todo el mundo. Sé que sonará tonto, pero cuando lo conocí (a su amante) por medio de las redes hubo química inmediata. Ha sido muy emocionante, es como revivir un amor de la adolescencia y eso es un sentimiento mutuo", mencionó.

El entrevista con el diario británico Metro, la mujer agregó que su marido desconoce el verdadero motivo e incluso le ha comentado que en fechas más recientes la nota más feliz y motivada.