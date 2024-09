Arte Urbano en Brasil: Jalen Hurts y Jordan Love

SAO PAULO (AP) — Es difícil no notar la presencia de Jalen Hurts y Jordan Love en Sao Paulo. Después de todo, sus rostros asoman desde lo alto, como parte de un mural de 33 metros, en un costado de un edificio céntrico.

Ambos chocarán el viernes por la noche. Hurts y los Eagles de Filadelfia enfrentarán a Love y a los Packers de Green Bay, en el primer partido de la NFL que se realice en Brasil, esta nación apasionada por el fútbol.

Se estima que hay en Brasil unos 38 millones de seguidores del fútbol americano.

Crica Monteiro, muralista con más de dos décadas de experiencia, trabajó con otros seis artistas para crear la obra gigante encomendada por la NFL en una sociedad con la empresa local Dionisio AG.

Los artistas pasaron 11 días trabajando en el mural. El martes por la noche dieron los últimos toques.

La petición al equipo de Monteiro consistía en mostrar el fútbol americano con un toque de Sao Paulo. Muchos visitantes y algunos de los 12 millones de habitantes llaman a esta ciudad la selva tropical de concreto.

Los artistas usaron anaranjado, rojo y amarillo para representar el ambiente tropical, y retrataron la acera gris que se encuentra abajo.

"Hago sobre todo grafitis de mujeres negras, así que era algo totalmente inesperado hacer esto", dijo Monteiro durante una entrevista telefónica con The Associated Press. "Estas dos personas son interesantes. Lo que quise aportar fue no retratarlos enfrentándose. Quería atrapar la sutileza de sus expresiones. Mis personajes siempre tienen una mirada profunda".

Monteiro dijo que se interesó más por el fútbol americano luego de escuchar la historia de Colin Kaepernick, otrora quarterback de los 49ers de San Francisco, quien en 2016 comenzó a arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra los abusos policiales y la injusticia racial.

"Creo que el fútbol americano está en una posición desafiante, lo mismo que el basquetbol de la NBA. Cuando pienso que Hurts y Love vienen acá, pienso en dos hombres negros que hacen su propio juego y que tratan de ganar", dijo la artista.

Un mural de dimensiones similares cubre otro edificio en Sao Paulo, como parte de la misma iniciativa. El artista Bruno Big pintó a jugadores de los Eagles y los Packers que luchan por un balón, con un fondo azul.

Monteiro considera que estas obras harán que algunos brasileños se interesen más en el fútbol americano.

"Sao Paulo es diferente a otras ciudades en Brasil. Es más multicultural. Nuestra gente es muy curiosa y creativa", recalcó.