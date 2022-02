Myanmar presenta onceavo cargo de corrupción contra Suu Kyi

La policía de Myanmar presentó la 11ma acusación de corrupción contra Aung San Suu Kyi, la líder electa del país que fue derrocada en un golpe de Estado militar hace un año, según reportaron medios controlados por el gobierno el viernes.

El diario The Global New Light of Myanmar dijo que Suu Kyi fue acusada en virtud de la ley anticorrupción por un presunto soborno, que conlleva una pena máxima de 15 años de cárcel.

Suu Kyi enfrenta una serie de acusaciones desde su detención cuando el ejército tomó el poder el 1 de febrero del año pasado. Sus partidarios y los grupos de derechos humanos dicen que los cargos son infundados y que han sido pensados para impedir que regrese a la política y participe en las elecciones que la junta militar prometió para 2023.

La líder ya ha sido condenada a seis años de prisión tras ser declarada culpable de importar y poseer ilegalmente walkie-talkies y de saltarse las restricciones contra el coronavirus.

Además, está siendo juzgada por la presunta violación de la Ley de Secretos Oficiales, que podría suponerle una sentencia de hasta 14 años. El economista australiano Sean Turnell, que era su asesor, está imputado en el mismo proceso.

Una vista del caso de los secretos que se juzga en la capital, Naipyidó, fue aplazada el jueves porque Suu Kyi, de 76 años, tenía la tensión baja, lo que le provocó mareos, según una persona conocedora del proceso que habló bajo condición de anonimato porque era a puerta cerrada.

El viernes sí estuvo presente en el tribunal para el inicio del proceso sobre cinco cargos de corrupción relacionados con un permiso para alquilar y comprar un helicóptero.

En la información publicada el viernes por The Global New Light of Myanmar y la televisora estatal MRTV, se dice que cuando era consejera de estado — la jefa de Estado de facto — Suu Kyi recibió 550.000 dólares en cuatro pagos en 2019 y 2020 "para facilitar la actividad comercial de un empresario privado".

Los reportes no identificaron a la persona que le dio el dinero, pero describieron los pagos como una donación dirigida a una fundación de bienestar social que lleva el nombre de la madre de la líder.