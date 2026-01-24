Naufraga buque mercante en mar de China

BANGKOK, Tailandia.- Dos personas murieron y otras cuatro estaban desaparecidas después de que un buque mercante con bandera de Singapur y 21 filipinos a bordo naufragó en el mar de China Meridional, informaron el viernes las autoridades chinas.

La Guardia Costera china y el Comando Sur de la Armada del Ejército Popular de Liberación rescataron a 15 personas en una operación que sigue en curso. Catorce de los sobrevivientes estaban en condición estable, según el ejército.

El barco naufragó a unos 100 kilómetros (60 millas) al noroeste del banco de arena de Scarborough, explicaron los guardacostas en un comunicado. Scarborough es uno de los atolones más disputados en el mar de China Meridional.

El jueves por la noche se perdió el contacto con el comerciante, que se dirigía a la provincia de Guangdong, en el sur de China.

La Guardia Costera de Filipinas señaló en un comunicado el viernes que movilizó dos embarcaciones y aviones para ayudar en las operaciones de rescate de la tripulación del carguero, que identificó como el Devon Bay.

La zona es escenario de frecuentes escaramuzas entre embarcaciones chinas y filipinas. Ambos países reclaman el atolón como propio y patrullan las aguas próximas. Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también tienen reclamos contrapuestos en el mar de China Meridional.

Un barco de la Armada china chocó accidentalmente con otro de la Guardia Costera del país en agosto mientras trataba de impedir el paso a un buque de los guardacostas filipinos cerca del banco de arena de Scarborough.