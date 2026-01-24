Naufraga buque mercante en mar de China
BANGKOK, Tailandia.- Dos personas murieron y otras cuatro estaban desaparecidas después de que un buque mercante con bandera de Singapur y 21 filipinos a bordo naufragó en el mar de China Meridional, informaron el viernes las autoridades chinas.
La Guardia Costera china y el Comando Sur de la Armada del Ejército Popular de Liberación rescataron a 15 personas en una operación que sigue en curso. Catorce de los sobrevivientes estaban en condición estable, según el ejército.
El barco naufragó a unos 100 kilómetros (60 millas) al noroeste del banco de arena de Scarborough, explicaron los guardacostas en un comunicado. Scarborough es uno de los atolones más disputados en el mar de China Meridional.
El jueves por la noche se perdió el contacto con el comerciante, que se dirigía a la provincia de Guangdong, en el sur de China.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Guardia Costera de Filipinas señaló en un comunicado el viernes que movilizó dos embarcaciones y aviones para ayudar en las operaciones de rescate de la tripulación del carguero, que identificó como el Devon Bay.
La zona es escenario de frecuentes escaramuzas entre embarcaciones chinas y filipinas. Ambos países reclaman el atolón como propio y patrullan las aguas próximas. Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también tienen reclamos contrapuestos en el mar de China Meridional.
Un barco de la Armada china chocó accidentalmente con otro de la Guardia Costera del país en agosto mientras trataba de impedir el paso a un buque de los guardacostas filipinos cerca del banco de arena de Scarborough.
no te pierdas estas noticias
Investigan muerte de hombre en anexo de Mérida
El Universal
La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un hombre en un anexo de Mérida
Polémica en elecciones al Senado de EEUU en Maine por presencia del ICE
AP
La controversia sobre el ICE en Maine marca la contienda por el Senado de EEUU en el estado.
Malaui comienza campaña de vacunación contra el cólera
AP
Las intensas lluvias en África incrementan la amenaza de cólera en la región.