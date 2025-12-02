Negociaciones entre Rusia y Estados Unidos avanzan en acuerdos de paz en Ucrania

Las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para poner fin a una guerra de casi cuatro años en Ucrania fueron productivas, pero aún queda mucho por hacer, aseguró Yuri Ushakov, asesor principal del presidente ruso Vladímir Putin, el miércoles.

Putin recibió el martes en el Kremlin al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y al yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, como parte de un renovado esfuerzo de Washington por negociar un acuerdo de paz. Ambas partes acordaron no divulgar el contenido de las conversaciones.

La reunión se llevó a cabo días después de que funcionarios estadounidenses sostuvieron conversaciones con una delegación ucraniana en Florida, que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, describió en términos cautelosamente optimistas.

Los esfuerzos giran en torno a un plan de paz elaborado por Washington que salió a la luz el mes pasado, el cual generó preocupaciones por su marcada inclinación a favor de Moscú. La propuesta incluye algunas de las demandas fundamentales del Kremlin que Kiev ha calificado de inaceptables, como que Ucrania debe ceder a Rusia toda la región del Donbás, además de dejar de lado su intento de integrarse a la OTAN. Los negociadores han indicado que el marco ha cambiado, pero no está claro cómo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Putin acusó el martes los aliados europeos de Kiev de sabotear los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

"No tienen una agenda de paz, están del lado de la guerra", dijo Putin sobre los europeos.

Las acusaciones de Putin parecían ser su último intento por sembrar discordia entre Trump y los países europeos y preparar el escenario para eximir a Moscú de la culpa por cualquier falta de progreso.

Putin acusó a Europa de enmendar las propuestas de paz con "demandas que son absolutamente inaceptables para Rusia", bloqueando así "todo el proceso de paz" al tiempo que culpan a Moscú por ello. También reiteró la postura que ha mantenido desde hace tiempo de que Rusia no tiene planes de atacar a Europa, una preocupación que algunos países europeos expresan a menudo.

"Pero si de repente Europa quiere librar una guerra con nosotros y la inicia, estamos listos de inmediato. Que no haya duda de eso", subrayó Putin.

Rusia comenzó la guerra en 2022 con la invasión a gran escala de su vecino. Desde entonces, los gobiernos europeos han gastado miles de millones de dólares para apoyar a Ucrania financiera y militarmente, han buscado dejar de depender de la energía rusa y han fortalecido sus propias fuerzas armadas para disuadir a Moscú de apoderarse de más territorio por la fuerza.

Temen que si Rusia obtiene lo que quiere en Ucrania, tendrá vía libre para amenazar o afectar a otros países europeos, los cuales ya han tenido que lidiar con incursiones de drones y aviones de combate rusos, así como una supuesta campaña de sabotaje por parte de Moscú.

El plan de paz de Trump depende de que Europa proporcione la mayor parte de la financiación y las garantías de seguridad para Ucrania una vez que concluya la guerra, a pesar de que no parece que los gobiernos europeos hayan sido consultados sobre el plan original. Por eso, Europa ha presionado para asegurarse que los esfuerzos de paz también aborden sus preocupaciones.

Coincidiendo con el viaje de Witkoff, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy fue a Irlanda, continuando con su visita a países europeos que han ayudado a sostener la lucha de su país contra la invasión de Rusia.

Negociaciones de alto riesgo

Zelenskyy dijo el martes que esperaba que los enviados estadounidenses en Moscú lo informen lo antes posible sobre si las conversaciones podrían avanzar, después de que el plan inicial de 28 puntos de Trump se redujo a 20 en las conversaciones del domingo entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Florida.

"El futuro y los próximos pasos dependen de estas señales. Creo que tales pasos cambiarán a lo largo del día, incluso hora a hora", dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa en Dublín junto al primer ministro irlandés Micheál Martin.

"Si las señales muestran juego limpio con nuestros socios, entonces podríamos reunirnos muy pronto, reunirnos con la delegación estadounidense", dijo.

"Hay mucho diálogo, pero necesitamos resultados. Nuestra gente muere todos los días", dijo Zelenskyy. "Estoy listo... para reunirme con el presidente Trump. Todo depende de las conversaciones de hoy".

Más progreso

Después de meses de frustración en sus esfuerzos por detener los combates, Trump está desplegando funcionarios para ganar tracción para sus propuestas de paz. Hasta el momento, las conversaciones han seguido líneas paralelas.

Zelenskyy dijo que se reunió el martes con la delegación ucraniana que regresó de las negociaciones con los representantes estadounidenses en Florida. Rubio comentó que esas conversaciones avanzaron, pero agregó que "queda más trabajo por hacer".

Zelenskyy señaló que las conversaciones en Florida tomaron como referencia un documento que ambas partes redactaron en una reunión anterior en Ginebra. El mandatario ucraniano añadió que ese documento está "finalizado", aunque no explicó qué significaba eso.

Los diplomáticos ucranianos están trabajando para asegurar que sus socios europeos estén "sustancialmente involucrados" en la toma de decisiones, dijo Zelenskyy por Telegram, y advirtió sobre lo que describió como campañas de desinformación rusas con el objetivo de influir en las negociaciones.

Los líderes europeos quieren tener voz

Zelenskyy se estaba reuniendo con líderes políticos y legisladores en Dublín en su primera visita oficial. Irlanda es oficialmente neutral y no pertenece a la OTAN, pero ha enviado apoyo militar no letal a Ucrania. Más de 100.000 ucranianos se han trasladado a Irlanda desde que Rusia lanzó su guerra el 24 de febrero de 2022.

Aunque las consultas de esta semana podrían avanzar en el proceso, se han dado a conocer pocos detalles. Sigue sin estar claro cómo los enviados van a cerrar la brecha entre las dos partes en diferencias tan básicas como quién conserva qué territorio. Los funcionarios europeos dicen que el camino hacia la paz será largo.

Los líderes europeos quieren hacer oír sus voces después de haber sido en gran medida marginados por Washington. También están trabajando en garantías de seguridad futuras para Ucrania.

Zelenskyy estuvo en París el lunes, y el presidente francés Emmanuel Macron dijo que hablaron por teléfono con Witkoff. También sostuvieron conversaciones con dignatarios de otros ocho países europeos, así como con altos funcionarios de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Los diplomáticos enfrentan un momento difícil mientras intentan cerrar la brecha entre Rusia y Ucrania y persuadirlos para que encuentren terreno en común. Los obstáculos clave —si Kiev debería ceder territorio a Moscú y cómo garantizar la seguridad de Ucrania en el futuro— no parecen estar resueltos.

Zelenskyy bajo presión

Zelenskyy enfrenta una intensa presión en uno de los períodos más oscuros de la guerra para su país. Además de manejar la presión diplomática, debe encontrar dinero para mantener a Ucrania a flote, abordar un escándalo de corrupción que ha alcanzado los niveles más altos de su gobierno y mantener a raya a Rusia en el campo de batalla.

El Kremlin anunció la noche del lunes que las fuerzas rusas capturaron la ciudad de Pokrovsk en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Sin embargo, Zelenskyy aseguró en París que los combates continuaban en Pokrovsk el lunes.

El estado mayor de Ucrania también negó el martes las afirmaciones de Rusia, señalando que era un truco de propaganda. El ejército ucraniano está preparando rutas logísticas adicionales para entregar suministros a las tropas en el área, señaló en Facebook.