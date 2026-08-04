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Netanyahu recibe a un enviado de Junta de Paz

Por AP

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Netanyahu recibe a un enviado de Junta de Paz
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      JERUSALÉN.- Un miembro de la Junta de Paz, encargada de supervisar la transición de la posguerra en Gaza, se reunió el lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para discutir un nuevo acuerdo de desarme con Hamás, indicó el organismo en un comunicado.

      Nikolay Mladenov, alto representante para Gaza, sostuvo conversaciones "constructivas y detalladas" con Netanyahu y su equipo, indicó la Junta de Paz en un comunicado.

      "El objetivo es claro y no está en duda: la entrega por completo de las armas en la Franja y la transición de un gobierno impuesto por las armas hacia una administración civil", destacó.

      Mladenov también presionó a Netanyahu para que ponga fin a los ataques de Israel en la Franja de Gaza, de acuerdo con dos personas con información de la reunión. Mladenov y su equipo, incluido el asesor principal Aryeh Lightstone, presionan a Israel para que deje de atacar Gaza mientras avanzan con el acuerdo para la entrega de armas en poder de Hamás.

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      El presidente Donald Trump anunció el jueves el acuerdo, que forma parte de un pacto de alto el fuego más amplio alcanzado el año pasado. 

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