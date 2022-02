Ni con Franco se rompió relación México y España: Gerardo Estrada

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre poner "en pausa" las relaciones entre México y España "para respetarnos" y "que no nos vean como tierra de conquista", se debe recordar que ni en la época del franquismo se rompió la relación cultural entre ambos países, pues ésta es indisoluble.

Así lo considera Gerardo Estrada, quien ha sido agregado Cultural en Chicago, y cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público mexicano.

"La relación entre México y España, desde el punto de vista cultural, ni siquiera hay que cuestionarlo, es algo históricamente determinado. Durante la dictadura de Franco, cuando rompimos relaciones y estuvimos lejos, la relación cultural tampoco se terminó, por el contrario, se fortaleció. Es más, gracias a los republicanos españoles que llegaron a México se modernizó la cultura mexicana, hubo una actualización que causó un cambio radical en nuestra cultura que, hasta ese momento, estaba envuelta en un nacionalismo revolucionario, ese intercambio fue muy rico, muy propositivo y en los años 40 llegó a su máxima expresión", indicó a EL UNIVERSAL.

López Obrador aclaró este jueves que no hay una ruptura en las relaciones diplomáticas con el gobierno España y que ayer sólo habló de una "pausa" para serenar la relación porque las empresas españolas abusaron de pueblo de México.

Al respecto, Estrada indicó que estas situaciones "hieren la relación" entre ambos países. "No podemos continuar con la pretendida afirmación nacional a costa de quitarle mérito al exterior. Por desgracia, estas cosas sí afectan, esperemos que no pase a mayores y sólo se trate de un exabrupto venido de una declaración sin pies ni cabeza", dijo.

Estrada insistió que con la migración de científicos e intelectuales españoles no existiría una etapa tan fructífera que derivó en el fortalecimiento de instituciones como El Colegio de México.

"El Colegio de México surgió, primero, como la Casa de España en México a finales de los años 30 y principios de los 40 a partir del exilio republicano español en México, por eso, insisto, hubo una modernización entre los años 40 y 60. Hoy en día esa relación es importantísima, más allá de nuestras vicisitudes políticas, de nuestras anécdotas, la relación cultural es indisoluble", atajó.

Estrada, quien ha sido titular de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde impulsó la creación del Instituto México, refirió que la cultura española también se enriqueció con la cultura de América. "Los sacamos del eurocentrismo que los caracterizaba, se dieron cuenta de que el mundo iba más allá del Atlántico. La cultura es pluralidad, diversidad, intercambio y México y España lo han vivido de muchísimas maneras, el mundo editorial, el cine, el teatro, la danza, el arte, no hay terreno ni expresión artística que no tenga un enriquecimiento mutuo; si pensamos en la música de Veracruz, encontraremos referencias del flamenco, sería innumerable las referencias que podríamos encontrar en este sentido", dijo.