logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Fotogalería

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Nicolás Maduro denuncia persecución y deportación de migrantes venezolanos en EE.UU.

El presidente de Venezuela alerta sobre la situación de los migrantes venezolanos en EE.UU., mientras HRW expone casos de tortura en El Salvador.

Por EFE

Noviembre 13, 2025 06:33 p.m.
A
Nicolás Maduro denuncia persecución y deportación de migrantes venezolanos en EE.UU.

Caracas, 13 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este jueves que en Estados Unidos "persiguen, golpean, desaparecen y torturan" a jóvenes migrantes del país suramericano, a quienes luego, dijo, "expulsan a patadas".

En un encuentro con jóvenes chavistas, el mandatario expresó que "en los años más duros", entre 2017 y 2020, hubo lo que llamó "cantos de sirena falsos" que, aseguró, "se llevaron a muchos jóvenes hacia el norte".

"Ahora los persiguen, los someten, los golpean, les ponen esposas, los desaparecen, los torturan y luego los expulsan a patadas de Estados Unidos", afirmó.

Según el jefe de Estado, el vencimiento el pasado viernes del Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a migrantes venezolanos en EE.UU. afectó a "más de 300.000" personas, de las cuales, indicó, la mitad son jóvenes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Los persiguen en el norte y amenazan a Venezuela con una invasión", dijo Maduro, en referencia al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe cerca de la nación suramericana, lo que Washington defiende como una operación contra el narcotráfico y Caracas denuncia como una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" y sacar del poder al chavismo, que gobierna el país desde 1999.

Miles de venezolanos han sido deportados de EE.UU. este año y enviados a su país como parte de un acuerdo suscrito entre la Casa Blanca y Miraflores, sin relaciones diplomáticas desde 2019, lo que continúa pese a las tensiones acrecentadas desde agosto, cuando comenzó la movilización naval y aérea del país norteamericano.

El miércoles, Human Rights Watch (HRW) reveló que los 252 migrantes venezolanos enviados por la Administración de Donald Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, denunciaron haber sido víctimas de torturas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nicolás Maduro denuncia persecución y deportación de migrantes venezolanos en EE.UU.
Nicolás Maduro denuncia persecución y deportación de migrantes venezolanos en EE.UU.

Nicolás Maduro denuncia persecución y deportación de migrantes venezolanos en EE.UU.

SLP

EFE

El presidente de Venezuela alerta sobre la situación de los migrantes venezolanos en EE.UU., mientras HRW expone casos de tortura en El Salvador.

Escultura polémica de Trump y Epstein reaparece en Washington
Escultura polémica de Trump y Epstein reaparece en Washington

Escultura polémica de Trump y Epstein reaparece en Washington

SLP

EFE

Epstein asegura que Trump conocía sus crímenes en documentos del Congreso.

Nuevo bombardeo en Arauca contra disidencia de las FARC
Nuevo bombardeo en Arauca contra disidencia de las FARC

Nuevo bombardeo en Arauca contra disidencia de las FARC

SLP

AP

Operación militar en Arauca dirigida a debilitar grupos armados ilegales en Colombia, liderada por disidencia de las FARC.

Funcionarios de Los Ángeles buscan frenar propuesta de teleférico en Dodger Stadium
Funcionarios de Los Ángeles buscan frenar propuesta de teleférico en Dodger Stadium

Funcionarios de Los Ángeles buscan frenar propuesta de teleférico en Dodger Stadium

SLP

AP

El Concejo Municipal de Los Ángeles vota abrumadoramente para detener la construcción del teleférico que conectaría el Dodger Stadium con el centro de la ciudad.