Niega embajada a mexicanos en Kiev ser trasladados con mascotas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles la embajada de México en Ucrania trasladó a un grupo de mexicanos residentes en aquél país, hacia la frontera suroeste de esa nación. Sin embargo, fueron advertidos que no podrían viajar con mascotas.

Desde el lunes pasado, la representación diplomática difundió un correo electrónico entre la comunidad mexicana en Ucrania, para informar que este miércoles 16 de febrero se desplazaría a los connacionales (y sus familias) que así lo desearan, hasta una de las fronteras ucranianas, para que en caso de desatarse un conflicto bélico, puedan cruzar hacia alguna de las naciones de la Unión Europea.

Sin embargo, algunos ciudadanos mexicanos cuestionaron la posibilidad de ser movilizados en compañía de su mascota y la respuesta fue no.

Una de las justificaciones de la embajada fue que el presupuesto no contempla la movilización de mascotas, además de que se deben acatar las condiciones de los prestadores de servicios.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que 32 personas (y sus familias) serían trasladadas desde la capital ucraniana, hasta el suroeste del país, gastos que corren a cargo de la representación diplomática.

Pero este miércoles, a bordo de un autobús que rento la embajada mexicana, fueron desplazadas 15 personas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió que 17 personas más se desplazaron por su cuenta, por no haber llegado a tiempo a la capital ucraniana.

El canciller Marcelo Ebrard dijo que no se sabe si la tensión va a empeorar o no.

"Es difícil pronosticarlo, ojalá no sea así, estamos en favor de una solución pacífica, ojalá las negociaciones tengan éxito, pero mientras tanto, hay que proteger a las personas", mencionó.