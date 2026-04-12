Nizar Amidi, electo presidente de Irak

Bagdad, Irak.- El Parlamento de Irak votó el sábado a favor de elegir como presidente a Nizar Amidi, un dirigente político de uno de los dos principales partidos kurdos del país, cinco meses después de unas elecciones parlamentarias que no produjeron un bloque con una mayoría decisiva.

Su elección se produce cuando Irak se tambalea por las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Irak quedó atrapado en medio del conflicto, con milicias respaldadas por Irán que lanzaron ataques contra bases estadounidenses e instalaciones diplomáticas, así como contra infraestructura energética crítica.

Amidi, miembro del buró político del partido Unión Patriótica del Kurdistán, se impuso a una lista de candidatos que incluía al actual ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fuad Hussein, quien era el elegido del rival Partido Democrático del Kurdistán.

Por convención, el presidente de Irak siempre es kurdo, el primer ministro es chií y el presidente del Parlamento es suní.

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La votación para elegir al presidente se celebró con más de dos meses de retraso respecto al plazo constitucional, que exige que se elija a un presidente dentro de los 30 días posteriores a la primera sesión celebrada por un Parlamento recién nombrado.