En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

"No conocí a Epstein", reitera Hillary Clinton

Por EFE

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
"No conocí a Epstein", reitera Hillary Clinton

Nueva York.- La exsecretaria de Estado y exprimera dama de EU, Hillary Clinton, insistió este jueves en que nunca conoció personalmente a Jeffrey Epstein ni tuvo ningún tipo de conexión o comunicación con él, y criticó su interrogatorio hoy ante un comité del Congreso por ser "repetitivo y poco productivo".

"Jamás conocí a Jeffrey Epstein", reiteró Clinton en declaraciones a la prensa tras su comparecencia ante el Congreso desde Chappaqua (Nueva York), localidad donde reside junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton (1993-2001), que tiene previsto testificar mañana ante el mismo comité.

Asimismo, expresó su frustración tras varias horas de testimonio y señaló que la audiencia, a puerta cerrada por petición del comité, se interrumpió temporalmente porque "uno de los miembros violó esa regla". La sesión se pausó después de que se filtrara una fotografía de la sesión, supuestamente tomada por la republicana Lauren Boebert.

"La filtración de la fotografía es algo muy perturbador, porque sugiere que podrían violar otros acuerdos", acotó.

Sobre el interrogatorio, dijo que las preguntas se hicieron "de manera repetitiva, literalmente una y otra vez".

Hillary Clinton declara ante comisión sobre caso Epstein en Nueva York
Hillary Clinton declara ante comisión sobre caso Epstein en Nueva York

Hillary Clinton declara ante comisión sobre caso Epstein en Nueva York

Demócratas y republicanos debaten sobre transparencia y exigen también testimonio de Donald Trump.

Netflix rechaza oferta para compra de Warner Bros Discovery
Netflix rechaza oferta para compra de Warner Bros Discovery

Netflix rechaza oferta para compra de Warner Bros Discovery

Paramount busca adquirir toda Warner Bros Discovery, incluyendo HBO Max y CNN, con una oferta de 31 dólares por acción.

Ministerio Público realiza diligencia en oficinas de Panama Ports Company
Ministerio Público realiza diligencia en oficinas de Panama Ports Company

Ministerio Público realiza diligencia en oficinas de Panama Ports Company

La Autoridad Marítima de Panamá asumió el control operativo de los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo.

Tennessee declara inconstitucional ley que sancionaba políticas santuario
Tennessee declara inconstitucional ley que sancionaba políticas santuario

Tennessee declara inconstitucional ley que sancionaba políticas santuario

Orden firmada en Nashville confirma protección a votos legislativos locales.