"No conocí a Epstein", reitera Hillary Clinton

Nueva York.- La exsecretaria de Estado y exprimera dama de EU, Hillary Clinton, insistió este jueves en que nunca conoció personalmente a Jeffrey Epstein ni tuvo ningún tipo de conexión o comunicación con él, y criticó su interrogatorio hoy ante un comité del Congreso por ser "repetitivo y poco productivo".

"Jamás conocí a Jeffrey Epstein", reiteró Clinton en declaraciones a la prensa tras su comparecencia ante el Congreso desde Chappaqua (Nueva York), localidad donde reside junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton (1993-2001), que tiene previsto testificar mañana ante el mismo comité.

Asimismo, expresó su frustración tras varias horas de testimonio y señaló que la audiencia, a puerta cerrada por petición del comité, se interrumpió temporalmente porque "uno de los miembros violó esa regla". La sesión se pausó después de que se filtrara una fotografía de la sesión, supuestamente tomada por la republicana Lauren Boebert.

"La filtración de la fotografía es algo muy perturbador, porque sugiere que podrían violar otros acuerdos", acotó.

Sobre el interrogatorio, dijo que las preguntas se hicieron "de manera repetitiva, literalmente una y otra vez".