"No es de mi interés debatir con Trump"

A bordo del avión papal.- El papa León XIV aseguró este sábado que los discursos que ha pronunciado durante su viaje por África no eran respuestas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y agregó que no tiene interés en seguir con ese debate.

Explicó que en estos días se ha dado "una cierta narrativa que no ha sido precisa" debido "a la situación política creada en el primer día del viaje cuando el presidente de los Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí". Pero considera que gran parte de lo que se ha escrito "ha sido más un análisis de los discursos, tratando de interpretar" sus palabras.

Se refería el papa a algunas interpretaciones que consideraron los discursos en África como respuestas a Trump, después de que este criticase al pontífice por su posición contra la guerra en Irán y le definiese como "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior".

A este respecto, el papa citó su discurso en el encuentro por la paz en Bamenda, en el noroeste de Camerún, donde se vive una guerra civil desde hace una década y donde dijo que "un puñado de tiranos está destruyendo el mundo".

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"El discurso en la reunión por la paz de hace un par de días fue preparado dos semanas antes, mucho antes de que el presidente comentara sobre mí y sobre el mensaje de paz que promuevo".