No es la primera vez que una cepa del coronavirus impacta el mundo

El coronavirus que se detectó en localidad de Wuhan, en China, y que ha infectado a más de 300 personas no es el primero que se propaga en el mundo. En las últimas dos décadas, cepas más letales de este virus han dejado estragos a la salud pública.

Los coronavirus son clasificados como paramixovirus, causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta neumonía. "Poseen un genoma con ARN de cadena sencilla y polaridad negativa, tienen una capsula de proteína y alrededor tienen una membrana que los envuelve al virus", señala la doctora Rosa María del Ángel Núñez, jefa del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Cinvestav.

SARS

En 2003, se detectó que una cepa de coronavirus era la causante del brote del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) que tan sólo en unos meses ya había llegado a 24 países de distintos continentes.

"Cuando se identificó el SARS, en la zona de Hong Kong, se encontró que este coronavirus se transmitía a través de los murciélagos, su tasa de mortalidad era alta entre el 18 y 20%. Mientras el que se detectó el pasado diciembre aún no se sabe con exactitud a través de que animal se transmite y su letalidad no llega al 10%", recalca María del Ángel Núñez.

La mayoría de los pacientes con este Síndrome contrae neumonía. El SARS, generalmente, empieza con fiebre alta. Otros síntomas pueden ser dolor de cabeza, algunas personas experimentan síntomas respiratorios leves al principio de la enfermedad.

De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la infección contagió más de ocho mil personas y acabó con la vida de 774 pacientes.

MERS

El Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS) surgió en 2012, en Arabia Saudita, a causa de un coronavirus.

"El MERS un virus zoonótico, es decir, que se transmite de los animales a las personas. Los estudios han revelado que las personas se infectan por contacto directo o indirecto con dromedarios infectados", señala la OMS.

Desde 2012 se han notificado casos de MERS en 27 países. Aproximadamente un 80% de los casos humanos se han identificado en Arabia Saudita. Los casos fuera de Oriente Medio corresponden generalmente a viajeros infectados en esta región.

El espectro clínico de una infección por MERS comprende desde síntomas respiratorios suaves hasta una enfermedad respiratoria aguda severa y la muerte. La enfermedad por MERS se presenta normalmente con fiebre, tos y dificultades respiratorias. Es habitual que haya neumonía.