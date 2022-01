"No podían vivir el uno sin el otro"; pareja muere por covid en EEUU

Durante más de 25 años, Álvaro y Sylvia Fernández fueron inseparables. El pasado 19 de diciembre, con horas de diferencia, ambos murieron por Covid-19.

Álvaro de 44 años y Sylvia de 42, estaban juntos desde la preparatoria. Hace 25 años contrajeron matrimonio.

"Mi hermano y mi cuñada eran muy cercanos", dijo a NBC Los Ángeles Salvador Fernández, hermano de Álvaro. "Estaban enamorados desde la preparatoria. Han estado juntos desde que ella tenía 15 años. Uno no podía vivir sin la otra", contó.

Vivían en Loma Linda, en el condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, California. Tenían cuatro hijos, entre ellos dos mellizos de 17 años.

Ambos dieron positivo al Covid-19 y días después, el pasado 19 de diciembre, fallecieron con horas de diferencia por complicaciones relacionadas con la enfermedad. Álvaro tenía problemas de salud subyacentes, incluyendo diabetes.

Ni Álvaro ni Sylvia estaban vacunados. Alma, hermana de Álvaro, explicó que "él quería esperar e investigar más. Googleó información. No quería creer todo lo que se decía en las noticias".

La muerte de la pareja ayudó a concientizar a la familia. "Esto nos ha abierto los ojos a todos en mi familia, de que cualquiera que no esté vacunado definitivamente debería ir a vacunarse", señaló Alma.

El condado de San Bernardino ha reportado más de 383 mil 700 casos de Covid-19 y más de 6 mil muertes relacionadas. Los casos se han incrementado en las últimas semanas por el impacto de la variante ómicron, más contagiosa que delta.