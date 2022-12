Nobel de Paz: No habrá paz duradera en Ucrania sin justicia

No habrá una paz duradera en Ucrania hasta que haya justicia y derechos humanos, dijo la titular del Centro Ucraniano para las Libertades Civiles el jueves a su arribo a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz junto con activistas de Rusia y Bielorrusia.

El presidente ruso Vladimir Putin "cree que puede hacer exactamente lo que le viene en gana", dijo Oleksandra Matviichuk a la prensa al arribar al aeropuerto de Oslo. "No habrá paz duradera en nuestra región hasta que alcancemos la justicia".

Los derechos humanos y la paz están inextricablemente ligados", dijo Matviichuk. "Un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos lo hace no solo contra sus propios ciudadanos sino contra toda una región, contra el mundo entero. Rusia es un gran ejemplo de ello", dijo a la agencia noticiosa noruega NTB.

Los otros ganadores del Nobel de la Paz este año fueron el activista por los derechos humanos bielorruso Ales Bialiatski, que está encarcelado; el grupo ruso Memorial y el Centro por las Libertades Civiles. El comité Nobel noruego dijo que los galardonados "han realizado un esfuerzo extraordinario para documentar los crímenes de guerra, los abusos a los derechos humanos y el abuso de poder. Juntos demuestran la importancia de la sociedad civil para la paz y la democracia".

Se considera que el premio constituye una fuerte reprimenda a Putin y su régimen autoritario.

"Hemos recibido este premio durante una guerra que comenzó en 2014 y ha escalado hasta volverse un conflicto sangriento y cruel", dijo Matviichuk, y añadió que recibir el Premio Nobel de la Paz "significa una gran responsabilidad".

Jan Rachinsky, presidente de la Junta Memorial Internacional, quien también arribó a Oslo con el premio, dijo que la situación en Ucrania le recuerda la situación en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial y lo que padeció su familia: falta de electricidad, calefacción y alimentos.

"Nuestro mensaje más importante es que el mundo debe reaccionar con más fuerza a las violaciones de los derechos humanos", dijo a la prensa en el aeropuerto, según NTB.

Natallia Pinchuk, la esposa de Ales Bialiatski, recibirá el premio en nombre de su esposo, dijo el Comité Nobel noruego. Bialiatski, fundador de la ONG Centro Viasna por los Derechos Humanos, fue arrestado después de las protestas de 2020 contra la reelección del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Sigue preso sin cargos y enfrenta una condena de hasta 12 años si lo declaran culpable.

Las autoridades bielorrusas no le han permitido a Baliatski entregar su discurso para la ceremonia de premiación. Pinchuk, quien pronunciará el discurso en nombre de Baliatski, dijo que trasmitirá el pensamiento de su esposo.

"No ha podido entregarlo, la situación con las cartas es difícil, todo está vigilado estrechamente", dijo en entrevista telefónica con The Associated Press cuando se dirigía a la ceremonia en Oslo. "Pero tenemos sus declaraciones y sus pensamiento, y el discurso los contendrá".

Pinchuk dijo que desde el arresto solo ha podido ver a su esposo una vez, y en presencia de guardias. "No expresó quejas, demostró vigor y fuerza", dijo.

"La investigación (en Bielorrusia) ha terminado, ahora debemos esperar el juicio y su desenlace", dijo Pinchuk.

El premio de la paz se entregará el sábado en Oslo y los demás en Estocolmo, de acuerdo con las disposiciones del creador del premio, Alfred Nobel. La entrega siempre es el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Nobel en 1986.