Noboa acusa a Petro de vínculos con grupo criminal en Ecuador

QUITO (AP) — Los presidentes de Ecuador y Colombia volvieron a cruzar señalamientos el sábado luego que Daniel Noboa acusara a Gustavo Petro de supuestamente tener nexos con políticos vinculados a un cabecilla criminal. Petro desmintió a su homólogo, quien, afirmó, actúa confabulado con la oposición colombiana.

Daniel Noboa acusa a Gustavo Petro de nexos criminales

Durante una entrevista con el medio colombiano Semana, Noboa declaró sin presentar pruebas que, en mayo del año pasado, en la ciudad ecuatoriana de Manta, Petro "se reunió con algunos miembros de la Revolución Ciudadana y algunos de esos miembros de la Revolución Ciudadana tienen nexos con Fito".

Adolfo Macías, alias "Fito", era el principal cabecilla de una de las mayores organizaciones criminales de Ecuador: "Los Choneros", y fue extraditado el año pasado a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y armas.

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"Si es que se reunió físicamente cara a cara con Fito no lo podría decir en este momento, pero de que estaba con el mismo grupo, estaba", afirmó Noboa.

La organización política Revolución Ciudadana está liderada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), y es la mayor agrupación de oposición a Noboa.

Gustavo Petro responde a acusaciones y denuncia confabulación

"Nada, no conozco el tal Fito ni a sus amigos", reaccionó Petro en X desde España, donde participa en una cumbre de mandatarios progresistas.

El gobernante de izquierda añadió que Noboa está recibiendo órdenes de la oposición colombiana "dirigida por (el expresidente Álvaro) Uribe, con la que confabula la interferencia en las elecciones para darle una mano a sus amigotes de negocios en el uribismo". Tampoco Petro expuso pruebas de lo afirmado.

Colombia tendrá comicios presidenciales a finales de mayo.

Este es uno más de los episodios de la disputa entre ambos mandatarios que tiene sumido a Colombia y Ecuador en una guerra comercial desde enero, cuando Noboa impuso unilateralmente un arancel a las importaciones colombianas alegando la falta de control en la frontera común.

Colombia respondió también con impuestos y la suspensión de venta de energía, mientras que Ecuador fue subiendo progresivamente el arancel del 30% al 50% y finalmente al 100%. Este último regirá desde mayo.

La tensión en la relación bilateral también se agudizó luego que Petro llamó "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien cumple prisión por casos de corrupción y al que concedió nacionalidad colombiana.

Noboa rechazó el calificativo que, dijo, atenta contra la soberanía del país, y llamó a consultas a su embajador en Bogotá. Colombia adoptó luego la misma medida.

El viernes, Petro escribió que Ecuador "está pasando al fascismo" por presuntos casos de tortura denunciados e insistió en que están "dejando morir de hambre" al exvicepresidente Glas.

"No es un preso político, es un político preso por casos de corrupción", subrayó Noboa a Semana.