Noboa decreta toque de queda nocturno en 5 provincias de Ecuador

El presidente de Ecuador amplía estado de excepción y establece toque de queda nocturno en varias provincias debido a protestas por eliminación de subsidio al diésel.

Por EFE

Septiembre 18, 2025 08:55 p.m.
Noboa decreta toque de queda nocturno en 5 provincias de Ecuador

Quito, 18 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, amplió este jueves el estado de excepción decretado hace dos días por las protestas que se preparan contra la eliminación del subsidio al diésel e impuso un toque de queda nocturno en cinco de las veinticuatro provincias del país.

En un nuevo decreto, Noboa incluyó a la andina provincia de Chimborazo dentro del estado de excepción que ya contemplaba a las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas por "grave conmoción interna".

Asimismo, instauró un toque de queda entre las 22:00 (3:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT) en las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, de modo que quienes circulen durante el toque de queda serán detenidos.

Horas antes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció la convocatoria de un "paro nacional indefinido" por la eliminación del subsidio al diésel decretado por el presidente el pasado viernes, lo que hizo que el precio de este combustible en Ecuador se elevara de la noche a la mañana de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

