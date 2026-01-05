Norcorea lanza múltiples misiles balísticos al mar

Seúl, Corea del Sur.- Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos hacia sus aguas orientales el domingo, indicaron las autoridades de Corea del Sur, horas antes de que el presidente surcoreano partiera hacia China para sostener conversaciones que se espera incluyan el programa nuclear norcoreano.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó en un comunicado que detectó varios lanzamientos de misiles balísticos desde la región de la capital norcoreana alrededor de las 7:50 de la mañana. Añadió que los misiles viajaron aproximadamente 900 kilómetros (560 millas) y que las autoridades surcoreanas y estadounidenses analizan los detalles de los lanzamientos.

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur señaló que los lanzamientos violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben cualquier actividad balística por parte de Corea del Norte. Instó al gobierno norcoreano a cesar de inmediato las acciones provocativas y responder al intento surcoreano de reiniciar las conversaciones y restaurar la paz en la península de Corea.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, dijo que al menos dos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte han sido confirmados.

Los lanzamientos del domingo se registran horas antes de que el presidente surcoreano Lee Jae Myung, partiera hacia China para una cumbre con su homólogo chino Xi Jinping. La oficina de Lee detalló que durante el mandatario surcoreano solicitará a Chinaque desempeñe "un papel constructivo" en los esfuerzos por promover la paz en la península de Corea.