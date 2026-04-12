Norcorea y China profundizan lazos

Seúl, Corea del Sur.- El gobernante norcoreano Kim Jong Un expresó su apoyo al empeño de China para forjar un "mundo multipolarizado", y pidió profundizar los lazos entre los dos aliados tradicionales durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, informó el sábado medios estatales.

Durante la entrevista del viernes, Kim dijo que su gobierno respaldará plenamente las iniciativas chinas para lograr su integridad territorial basada en su "principio de una sola China" , una referencia a la postura oficial de Beijing de que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el medio oficial de Corea del Norte.

Kim también expuso la posición norcoreana sobre asuntos regionales e internacionales no especificados de "interés mutuo", y señaló que el desarrollo sostenido de los vínculos entre ambos países se ha vuelto más crucial en el actual entorno geopolítico, agregó KCNA.

Al abrazar las ideas de una "nueva Guerra Fría" y un "mundo multipolarizado", Kim Jong Un ha buscado salir del aislamiento internacional e impulsar una política exterior más asertiva, ampliando sus vínculos con gobiernos enmarcados en confrontaciones con Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí