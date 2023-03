Nueva York reconoce a ONG por prevenir suicidios de jóvenes latinas

Nueva York, 16 mar (EFE).- La organización Comunilife fue reconocida este jueves por el Consejo de Nueva York, en su 15 aniversario, por el trabajo que realiza de prevención de suicidio entre adolescentes latinas en esta ciudad, donde un 10 por ciento de estas menores trata de atentar contra su vida.



La presidenta del Consejo (órgano legislativo), Adrienne Adams, encabezó el homenaje desde las escalinatas de la Alcaldía, donde acudió la fundadora y presidenta de Comunilife, la cubana Rosa Gil, en busca de fondos, en momentos en que se evalúa el nuevo presupuesto de la ciudad, para continuar y ampliar estos servicios, dirigidos exclusivamente a niñas hispanas con su programa "Life is Precious" (la Vida es Preciosa).

"La Vida es Preciosa empodera a las mujeres más jóvenes para encontrar sus voces y hablar por sí mismas. Las equipa con las herramientas que necesitan para identificar, perseguir y lograrlo para sus familias y otros seres queridos, lo cual es muy importante", indicó Adams que otorgó una proclamación a Gil y anunció una asignación de 19.000 dólares de la delegación de Manhattan.

Gil, expresidenta de la Corporación de Salud y Hospitales de la ciudad de Nueva York bajo la Administración Bloomberg, lamentó que "la necesidad de estos programas sigue aumentando sin parar".

Recordó que son un programa de apoyo a la terapia para combatir la depresión, los pensamientos suicidas y el intento de suicidio, que funciona durante todo el año y que también ofrece apoyo a la familia.

Dijo a EFE que durante los 15 años de Comunilife han atendido cerca de 600 adolescentes en su programa "Life is Precious". Explicó que de acuerdo con estadísticas, un 40 por ciento de las adolescentes latinas en esta ciudad se sienten deprimidas por un periodo de dos días o más, un paso previo a la idea del suicidio.

"En la segunda fase, que experimentan alrededor del 18 por ciento de las jóvenes en escuela superior de Nueva York, llega el momento en que comienzan a pensar en tomarse todas las pastillas que hay en el baño, a pensar en cómo se van a hacer daño", tras lo cual pasan a la tercera fase de atentar contra su vida, lo que afecta a más del 10 por ciento de estas.

Las jóvenes optan por cortarse las venas o tomar pastillas, dijo Gil y señaló dos casos extremos en El Bronx donde dos chicas se ahorcaron. Un 2 % de las jóvenes logra su propósito de quitarse la vida a nivel nacional, comentó.

"No es que se levanten un día y digan que lo van a hacer. Es algo que toma tiempo y nuestro trabajo es que esa idea no siga progresando", afirmó y recordó que factores de choque cultural con sus padres, como resultado de emigrar a un país que es más liberal, de escuelas que no responden a sus necesidades culturales, la pobreza y redes sociales llevan a las jóvenes a esta situación.

Agregó que la epidemia de la covid "ha sido muy destructiva para la psique humana pero más dañino para los adolescentes". También les lleva a ideas suicidas haber sido abusadas física o sexualmente. "El 30 % de nuestras participantes han sido violadas o abusadas físicamente por un familiar", agregó.

Comunilife tiene cuatro sedes en la ciudad: El Bronx, Manhattan y Queens y abrió recientemente uno en Yonkers (condado de Westchester) y Poughkeepsie, al norte del estado, donde dijo hay una gran necesidad de servicios.

Gil defendió la importancia de que exista un programa dedicado a las latinas al recordar que desde el 1995 las estadísticas de los CDC han mostrado que la conducta suicida es más alta entre este grupo al compararlo con otros en el país.