Nueva Zelanda confina a la ciudad de Auckland tras segunda ola de COVID-19

El gobierno de Nueva Zelanda confinó desde este miércoles y hasta el viernes a 1,7 millones de habitantes de la ciudad de Auckland, la más poblada del país, tras confirmarse la víspera cuatro casos de la COVID-19 tras 102 días sin detectar infectados por transmisión local.



"Estamos tomando una respuesta rápida para romper la cadena de transmisión", dijo la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, en una rueda de prensa en Wellington, cuya gestión fue aplaudida internacionalmente por su gestión frente a la pandemia.



"Tenemos los sistemas para erradicar el virus y evitar que se extienda", agregó la mandataria laborista.



Las autoridades de Nueva Zelanda elevaron la alerta al nivel 3 (Restricción) en la ciudad de Auckland y al 2 (Reducción) en el resto del país, que estará vigente desde el miércoles al medio día hora local (00.00 GMT) hasta la medianoche del viernes.



El nivel 3 supone que los habitantes de Auckland vuelvan a aplicar el distanciamiento social de dos metros, se confinen en sus casas, con salidas limitadas, y reduzcan sus contactos a sus círculos cercanos.



Asimismo se recomienda el uso de las mascarillas faciales, se limitan las reuniones a un máximo de diez personas y obliga a los restaurantes y bares a vender comida solo para llevar, mientras que los negocios podrán operar si no pueden hacerlo de forma remota, aunque sin clientes en sus instalaciones.



En el resto de los pobladores de Nueva Zelanda no estarán obligados a permanecer en casa, a menos de que estén enfermos, pero sí deberán respetar las medidas de distanciamiento social y limitar sus reuniones a un máximo de 100 personas.



Desde el anuncio anoche de las medidas, los habitantes de Auckland acudieron a los supermercados y los centros de prueba para detectar la COVID-19, mientras que la Policía colocaba barreras en las carreteras alrededor de la ciudad.



Las autoridades también intentan rastrear el origen y los contactos de las cuatro personas infectadas, entre ellos un menor, que contrajeron la COVID-19 en Nueva Zelanda, país que acumula 1.223 infecciones confirmadas, incluyendo 22 fallecidos, de los cuales 25 casos continúan activos.



El gobierno de Nueva Zelanda impuso a finales de marzo una de las cuarentenas más estrictas del mundo por la pandemia de la COVID-19, lo que le permitió retornar a la práctica normalidad el 9 de junio tras considerar que había conseguido eliminar al virus.



El anuncio de los nuevos casos se produce en medio de una campaña electoral que comenzó el pasado sábado para unas elecciones generales que se celebrarán el 19 de septiembre y que estarán marcadas por las medidas de seguridad por la pandemia.



Ardern asumió el cargo en octubre de 2017 y gobierna en coalición con los partidos New Zealand First y el Partido Verde, tiene grandes posibilidades de ganar los comicios con una ventaja que le permita a su Partido Laborista gobernar en solitario.