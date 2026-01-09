Nuevo video capta a mujer antes de ser asesinada por el ICE

Un nuevo video que aparentemente muestra a Renee Nicole Good dentro de su vehículo justo antes de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la matara a tiros en Minneapolis fue difundido el viernes en redes sociales, mientras siguen las protestas por la ejecución de la mujer en varias ciudades de Estados Unidos.

El video, de 47 segundos de duración y difundido por Alpha News, parece haber sido grabado con un teléfono sostenido por el efectivo del ICE que disparó contra Good, de 37 años, el miércoles, mientras ella conducía su camioneta por una calle residencial.

JD Vance, Vicepresidente de Estados Unidos, republicó el video en su cuenta de X y lo usó para justificar el asesinato de la madre de tres hijos.

"Vean esto, por más difícil que sea", escribió Vance. "A muchos de ustedes se les ha dicho que este agente no fue golpeado por un auto, que no estaba siendo acosado y que asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estuvo en peligro y disparó en defensa propia", escribió.

Tras el asesinato de Good, el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, el Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y otros líderes demócratas han cuestionado la versión de que la mujer intentara atropellar de manera intencional al agente de ICE.

Algunos observadores han señalado que Good intentaba esquivarlo después de que otros agentes de ICE se le acercaran y le ordenaran bajar del vehículo.

De acuerdo con el relato de sus familiares, Good, de 37 años de edad, vivía con su pareja en el área metropolitana de Mineápolis-St. Paul, a donde se había mudado el año pasado desde la ciudad de Kansas, donde anteriormente residía. Tim Ganger, padre de Renee, comentó al Washington Post que aunque su hija "tuvo una buena vida, pero también una vida difícil", a pesar de lo cual "era una persona maravillosa", dijo.

La mujer tenía entre sus pasatiempos escribir y tocar la guitarra. Además, era licenciada en inglés, por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia, en donde, en 2020, fue galardonada con el premio de poesía de pregrado de dicha institución, en cuya página habrían incluido una biografía de la víctima.