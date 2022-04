Obama regresa a la Casa Blanca y recuerda "buenos viejos tiempos"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- El expresidente Barack Obama regresó este martes a la Casa Blanca por primera vez desde que salió de ahí, en enero de 2017, tras entregar el poder a Donald Trump, y fue recibido con una ovación.

Obama se presentó en la Casa Blanca para recordar el 12 aniversario de la entrada en vigor de su programa sello, la Ley de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), mejor conocida como "Obamacare", un plan de asistencia sanitaria subvencionada que amplió el acceso a los servicios médicos a millones de personas en un país en el que muchos no tienen condiciones financieras para visitar al médico y al dentista y corren el riesgo de caer en la bancarrota por los costos de las operaciones de urgencia.

Conocido por su sentido del humor, Obama inició su mensaje con una broma: "Vicepresidente Biden", lo que desató las carcajadas de los asistentes, del propio Biden y de la actual vicepresidenta, Kamala Harris. "Fue una broma", dijo Obama, quien acto seguido abrazo a Biden e insistió. "Estaba todo arreglado. Mi presidente, Joe Biden".

---Obama y el Obamacare

Obama dijo que "para todos nosotros, para Joe, para [el senador] Harry [Reid], para Nancy Pelosi [presidenta de la Cámara de Representantes], para otros, ACA fue un ejemplo de por qué uno se presenta a las elecciones en primer lugar... No se supone que hagamos esto sólo para ocupar un puesto, o para aferrarnos al poder. Se supone que debemos hacer esto porque está marcando la diferencia en las vidas de las personas que nos pusieron en este lugar".

El exmandatario afirmó que Obamacare "garantizó el principio de la asistencia sanitaria universal, proporcionó ayuda inmediata a las familias, pero nos exigió construir continuamente sobre ella y mejorarla".

A su turno, Biden se presentó como "el vicepresidente de Obama", siguiendo la broma de su predecesor, y afirmó que con la presencia de éste, "se siente como en los viejos buenos tiempos".

Tras terminar su discurso, Obama se colocó junto a Harris, en lo que fue un momento histórico: el primer vicepresidente negro en la historia de Estados Unidos, junto a la primera vicepresidenta negra, de origen asiático, que ha tenido el país.

El acto sirvió, a la vez, para arreglar un elemento de la Ley de Asistencia Asequible, u Obamacare, conocido como el "fallo familiar" que dejaba a los miembros de la familia de aquellos con acceso a planes de salud asequibles proporcionados por el empleador sin derecho a ciertos subsidios.

"La razón por la que estamos hoy aquí es porque el presidente Biden, el vicepresidente Harris, todos los que han trabajado en esto, sabían desde el principio que ACA no era perfecta. Para conseguir la aprobación de la ley, tuvimos que hacer compromisos, no conseguimos todo lo que queríamos", dijo Obama.