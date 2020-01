Ochenta pitones birmanas capturadas durante la 2020 Python Bowl

Más de 750 personas de 20 estados diferentes capturaron 80 pitones birmanas en los Everglades de Florida durante la 2020 Python Bowl, una competición de diez días dirigida a concienciar a la población sobre el peligro que supone esta especie invasora para el ecosistema de ese parque natural situado en el sur de Florida.



La Comisión de Conservación de la Pesca y Fauna Salvaje (FWC), la organizadora de esta competición, entregó 15.500 dólares y dos automóviles en premios en una ceremonia celebrada en Miami durante el fin de semana.



Tom Rahill, creador de una organización que ayuda a los veteranos afectados por estrés postraumático a superarlo con actividades en los Everglades, se llevó el premio a la serpiente más grande y más pesada capturada gracias a una pitón de más de tres metros de longitud y 28 kilos.



"Este dinero ayuda realmente. Con todo lo que nos gastamos este premio siempre viene bien y es una forma de mostrar este gran problema", dijo este lunes a Efe.



Rahill, que se dedica a cazar serpientes en su tiempo libre, se gasta anualmente miles de dólares al año en equipamiento para atraparlas y asegura que invertirá el dinero del premio en una nueva plataforma para su camioneta.



Mike Kimmel consiguió el galardón al mayor número de serpientes cazadas durante la competición al atrapar ocho en total.



FWC quiso reconocer la labor de los veteranos de guerra y miembros en activo del ejército que participaron en la competición y premió a Barry Offenburger y a Dave Mucci.



Las pitones birmanas, una especie invasora que no se sabe a ciencia cierta como llegó a los Everglades, ha acabado con gran parte de la fauna local debido a su tipo de alimentación y su facilidad para reproducirse.



Estas serpientes constrictoras pueden superar los 6 metros (19,6 pies) de largo y los 100 kilos (220 libras) de peso.



Los participantes, muchos de los cuales son cazadores profesionales de estos animales, tuvieron que pasar por una formación obligatoria en línea, mientras que otras 550 personas se apuntaron a un entrenamiento sobre cómo capturar, identificar y localizar de forma segura a las pitones birmanas.



Por ello, desde hace varios años las autoridades y organizaciones medioambientales como esta intentan frenar la población de estos invertebrados con iniciativas de estas características.



Recientemente, la FWC inició una colaboración con los organizadores de la final de la liga de fútbol americano, la popular Super Bowl, que se celebra en Miami el 2 de febrero con los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City como protagonistas, para concienciar a los ciudadanos sobre el cambio climático y lanzaron el proyecto "Del Océano a los Everglades".



Este proyecto que se celebra antes de la Super Bowl cuenta con música en vivo y espectáculos de forma gratuita para todos los aficionados.



"Del Océano a los Everglades" (O2E) también contará con un puesto en el que los aficionados se podrán fotografiar con una serpiente birmana o un pez león, dos de las especias invasoras que viven en esta región del sur de Estados Unidos.



"Hay muchos hombres y mujeres que trabajan diligentemente cada día para combatir el dañino impacto de estas especies no nativas", dijo en un comunicado el presidente del Comité de la Organización de la Super Bowl, Rodney Barreto.



Esta es una de la veintena de iniciativas que la organización ha puesto en marcha con motivo de la Súper Bowl número 54 para atajar los problemas que sufre el océano y los Everglades.



Entre los grandes objetivos de este programa se encuentra la protección de los arrecifes de coral, los cuáles se están muriendo a un ritmo exponencial por culpa de la contaminación y el cambio climático.



Los expertos advierten de que de no hacer nada de aquí a los próximos diez años se perderán el 90 % de los arrecifes de coral en el estado de Florida, dónde se encuentra la gran mayoría de esta especie en Norteamérica.