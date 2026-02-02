Oficialista Fernández gana en Costa Rica

San José, C. Rico.- La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Costa Rica, en las que registró un apoyo del 49,61 % tras el escrutinio del 69,4 % de las mesas.

Fernández, una politóloga de 39 años, superó con creces el 40% de apoyo necesario para ganar en la primera ronda, y venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos.

Ninguno de los restantes 18 aspirantes a la presidencia inscritos alcanzó el 5 % de apoyo.

Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la participación en esta jornada de comicios alcanzó el 69,5 %.

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Rodrigo Chaves, se ha proclamado como "heredera" del presidente Rodrigo Chaves, un economista de derecha con alta popularidad y un discurso caracterizado por las críticas al resto de poderes del Estado.

Fernández prometió establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para combatir el narcotráfico, reformar el Poder Judicial e impulsar la modernización de puertos, aeropuertos y carreteras.