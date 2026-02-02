logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Fotogalería

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Oficialista Fernández gana en Costa Rica

Por EFE

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Oficialista Fernández gana en Costa Rica

San José, C. Rico.- La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Costa Rica, en las que registró un apoyo del 49,61 % tras el escrutinio del 69,4 % de las mesas.

Fernández, una politóloga de 39 años, superó con creces el 40% de apoyo necesario para ganar en la primera ronda, y venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos.

Ninguno de los restantes 18 aspirantes a la presidencia inscritos alcanzó el 5 % de apoyo.

Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la participación en esta jornada de comicios alcanzó el 69,5 %.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Rodrigo Chaves, se ha proclamado como "heredera" del presidente Rodrigo Chaves, un economista de derecha con alta popularidad y un discurso caracterizado por las críticas al resto de poderes del Estado.

Fernández prometió establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para combatir el narcotráfico, reformar el Poder Judicial e impulsar la modernización de puertos, aeropuertos y carreteras.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Juez federal Boasberg absuelto de denuncia por conducta inapropiada
Juez federal Boasberg absuelto de denuncia por conducta inapropiada

Juez federal Boasberg absuelto de denuncia por conducta inapropiada

SLP

AP

El juez Boasberg es exonerado de acusaciones por conducta inapropiada tras resolución del 6º Circuito.

Alcalde de Portland exige salida de ICE tras protesta con gas lacrimógeno
Alcalde de Portland exige salida de ICE tras protesta con gas lacrimógeno

Alcalde de Portland exige salida de ICE tras protesta con gas lacrimógeno

SLP

AP

Agentes federales lanzan gas en manifestación pacífica en Portland, generando controversia.

Donald Trump anuncia cierre del Centro Kennedy de Washington
Donald Trump anuncia cierre del Centro Kennedy de Washington

Donald Trump anuncia cierre del Centro Kennedy de Washington

SLP

AP

Tras el anuncio de Trump, el Centro Kennedy enfrenta cancelaciones significativas en su programación.

Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida revisión del caso Jeffrey Epstein
Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida revisión del caso Jeffrey Epstein

Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida revisión del caso Jeffrey Epstein

SLP

EFE

Epstein se declaró culpable en 2008 por cargos de tráfico sexual. Detalles sobre la investigación y las demandas de las víctimas.