Ómicron es motivo de preocupación, no de pánico: Biden

El presidente estadounidense Joe Biden, aseguró que la nueva variante del coronavirus, ómicron, es "motivo de preocupación, no de pánico".

En conferencia de prensa, Biden habló sobre esta variante que ha llevado a diversos países, incluyendo Estados Unidos, a restringir viajes desde naciones del sur de África, donde se detectó.

Sin embargo, insistió en que las prohibiciones de viaje no evitarán que surjan nuevas variantes. En cambio, dijo, la apuesta tiene que ser la vacunación. Ómicron, explicó, vino a demostrar la importancia de vacunarse. "La mejor protección es la vacuna".

En ese sentido, consideró que, a pesar de que falta mucho por saber sobre ómicron, ésta debe ser "motivo de preocupación, no de pánico".

Biden resumió así lo que la ciudadanía debe de hacer, ante la preocupación generada por esta variante que parece ser incluso más transmisible que delta: "Si estás vacunado, y aún te preocupa la variante, ponte el refuerzo; si no estás vacunado, ve a ponerte la primera dosis". Dijo que en caso de ser necesario, pondrá a disposición más vacunas para que todos los estadounidenses estén protegidos.

El mandatario señaló que este jueves va a diseñar una "estrategia detallada" sobre el combate a la pandemia de coronavirus durante el invierno. Sin embargo, cuestionado sobre el tema de posibles confinamientos, dijo que no prevé que sean necesarios. "No vamos a enfrentar el virus con cierres, sino con vacunación" y medidas sanitarias.

Al respecto, recomendó a la población mantener el uso de cubrebocas en espacios cerrados.

También subrayó que la situación es hoy muy distinta a la de la Navidad de 2020, porque hoy más de 70% de la población está vacunada, más de 90% de las escuelas están abiertas.

Biden reconoció que para derrotar a la pandemia no basta con que los estadounidenses estén vacunados. "También se debe vacunar al mundo". Estados Unidos, recalcó, está encabezando el esfuerzo en ese sentido.