Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Portada de Hoy
ONU: Gaza está en una "fase crítica"

Por EFE

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
ONU: Gaza está en una "fase crítica"

Naciones Unidas.- La ONU manifestó este lunes que la Franja de Gaza está en una "fase crítica" para su estabilización general después de dos años de ofensiva israelí que han dejado una destrucción "sobrecogedora" y 1,9 millones de desplazados, y condenó en paralelo la decisión del Gobierno de Israel de reanudar el registro de tierras palestinas en Cisjordania, paralizado desde 1967.

El administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, después de una visita a Gaza que describió como "descorazonadora", aseguró que se está desplegando un trabajo de base para cimentar la estabilización y que los palestinos del enclave están listos para volver a empezar, de acuerdo con un estudio de oportunidades de inversión para empresas.

"Según nuestro mandato de la Asamblea General, el PNUD está totalmente activo in situ. Debido al impacto de la guerra, Gaza ha perdido casi 70 años de progreso en desarrollo. Ahora trabajamos para impulsar una recuperación temprana dirigida y representada por los palestinos, suministrando servicios básicos y propulsando empresas que están listas para escalar otra vez", dijo.

Tiroteo en partido de hockey juvenil deja tres muertos en Pawtucket

SLP

AP

Tres personas murieron y tres están en estado crítico tras el incidente en Pawtucket.

Estados Unidos deporta a migrantes de terceros países a Camerún

SLP

AP

Un nuevo grupo de migrantes fue deportado a Camerún en vuelos organizados por Estados Unidos bajo la administración Trump.

José Jerí bajo presión por reuniones ocultas con empresarios chinos

SLP

AP

La fiscalía investiga a José Jerí por presunta corrupción y tráfico de influencias en medio de crisis política.

ONU alerta sobre acusaciones a fiscal María Consuelo Porras

SLP

AP

Al menos 80 niños indígenas habrían sido adoptados ilegalmente durante el conflicto armado en Guatemala.