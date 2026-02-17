ONU: Gaza está en una "fase crítica"

Naciones Unidas.- La ONU manifestó este lunes que la Franja de Gaza está en una "fase crítica" para su estabilización general después de dos años de ofensiva israelí que han dejado una destrucción "sobrecogedora" y 1,9 millones de desplazados, y condenó en paralelo la decisión del Gobierno de Israel de reanudar el registro de tierras palestinas en Cisjordania, paralizado desde 1967.

El administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, después de una visita a Gaza que describió como "descorazonadora", aseguró que se está desplegando un trabajo de base para cimentar la estabilización y que los palestinos del enclave están listos para volver a empezar, de acuerdo con un estudio de oportunidades de inversión para empresas.

"Según nuestro mandato de la Asamblea General, el PNUD está totalmente activo in situ. Debido al impacto de la guerra, Gaza ha perdido casi 70 años de progreso en desarrollo. Ahora trabajamos para impulsar una recuperación temprana dirigida y representada por los palestinos, suministrando servicios básicos y propulsando empresas que están listas para escalar otra vez", dijo.