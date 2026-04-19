ONU impulsa protocolo humanitario en conflicto RDC

Nairobi, 19 abr (EFE).- La Misión de Paz de la ONU en la República Democrática del Congo (Monusco) destacó este domingo los "progresos significativos" alcanzados en las negociaciones celebradas en Montreux, Suiza, entre el Gobierno de la RDC y los rebeldes de la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23).

Monusco destaca avances en negociación entre RDC y M23

"La Monusco elogia los avances hacia la firma del Protocolo sobre Acceso Humanitario y Protección Judicial y alienta a las partes a mantener su compromiso para que este acuerdo pueda concluirse rápidamente, con el fin de aliviar el sufrimiento de las poblaciones civiles afectadas por el conflicto", indicó la Misión de Paz de la ONU.

El diálogo tuvo lugar del 13 al 18 de abril en el ámbito de las conversaciones del Marco de Doha para un Acuerdo de Paz Integral, firmado en noviembre de 2025, y fue trasladado a territorio suizo debido a la inestabilidad derivada de la guerra en Oriente Medio.

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Acuerdos y medidas para el alto el fuego y acceso humanitario

La Monusco alentó a las partes a aplicar plenamente las medidas de fomento de la confianza, incluido el intercambio de detenidos, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La RDC y el M23 acordaron un intercambio de 477 prisioneros en un plazo de diez días, un mecanismo de verificación del alto el fuego y garantizar acceso humanitario a la población civil, tras cinco jornadas de negociaciones en Suiza.

Según la Misión de Paz, el seguimiento del alto el fuego requerirá "garantizar que el mecanismo pueda funcionar de manera creíble, segura y eficaz".

Entre estas condiciones figura dejar de usar drones ofensivos, el fin de ataques cibernéticos y la interferencia de GPS.

La misión también exigió "plena libertad de movimiento" para sus cascos azules y el uso seguro del espacio aéreo en las zonas de conflicto.

"La Misión alienta a las partes a mantener el impulso actual, traducir estos avances en resultados concretos sobre el terreno y continuar las negociaciones sobre los protocolos restantes en beneficio de las poblaciones civiles afectadas", cerró la Monusco.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

El este de la RDC vive, desde 1998, un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Misión de Paz.