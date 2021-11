ONU: Meta de calentamiento,en soporte vital

Glasgow, Escocia.- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió el jueves que el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados (2,7 Fahrenheit) está "en soporte vital", en momentos en que la Conferencia sobre Cambio Climático ingresa en sus últimas horas, aunque apuntó que "hasta el último momento, hay que mantener la esperanza".

En una entrevista exclusiva con The Associated Press, Guterres afirmó que las conversaciones de la COP26 de Glasgow, Escocia, "muy probablemente" no cumplirán las promesas de reducción de carbono que él ha dicho que son necesarias para evitar que el planeta se caliente más allá del umbral de 1,5 grados.

Hasta ahora, las conversaciones no se han acercado a ninguna de las tres prioridades anunciadas por la ONU para la conferencia anual, llamada COP26. Una es reducir las emisiones de carbono aproximadamente a la mitad para 2030 para alcanzar la meta a la que aludió Guterres.

Las otras dos están logrando que los países ricos cumplan una promesa de hace 12 años de proporcionar 100.000 millones de dólares al año en ayuda financiera a las naciones pobres y garantizar que la mitad de esa cantidad se destine a ayudar a las naciones en desarrollo a adaptarse a los peores efectos del cambio climático.

António Guterres dijo que las conversaciones de Glasgow "están en un momento crucial" y que deben lograr algo más que asegurar un acuerdo débil que las naciones participantes se comprometan a respaldar.

Guterres dijo que si los negociadores no logran alcanzar objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de carbono —"y es muy probable que no ocurra"—, los líderes nacionales deberán presentar nuevas promesas el año que viene y en 2023 durante las reuniones de alto nivel.

"Cuando estás al borde del abismo, no es importante discutir cuál será tu cuarto o quinto paso", dijo Guterres.

"Lo importante es discutir cuál será el primer paso. Porque si tu primer paso es un paso equivocado, no tendrás la oportunidad de hacer una búsqueda para dar un segundo o un tercero". "Es el momento de llegar a un acuerdo".