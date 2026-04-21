ONU y Amnistía Internacional instan a México a atender desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- La organización

advirtió que

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una oportunidad "histórica" para atender la, pero también riesgos graves por la militarización de la seguridad y el uso discrecional de la fuerza, al presentar este día su Informe Anual 2025, junto con el balance del primer año dede la presidenta, titulado "Promesas en marcha, derechos en riesgo".En voz de su directora ejecutiva en el país,, la organización pidió que elaproveche el respaldo internacional y corrija el rumbo en materia de derechos humanos."Hoy en día estamos frente a unapara que elcuente con, apoyo financiero y asistencia especializada en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación de las", señaló.Olivares subrayó que la solicitud delde la ONU abre la puerta a unde apoyo: "Repito: esta solicitud es unapara el, pero, sobre todo, una vía de esperanza para los cientos de miles de personas que están buscando a susdesaparecidos".Sin embargo, criticó la reacción de algunas: "Sorprende que algunashayan reaccionado de manera negativa en lugar de asumir que la colaboración de mecanismos internacionales abre posibilidades concretas para fortalecer las capacidades institucionales".En su diagnóstico, contenido tanto en el Informe Anual 2025 como en "Promesas en marcha, derechos en riesgo", la organización alertó que labasada enimplica riesgos para la población civil, por lo que planteó un viraje de fondo. Entre sus recomendaciones destaca reformar el marco legal para retirar gradualmente a militares de tareas dey establecer, incluso a nivel constitucional, que no participen en labores de seguridad ciudadana.También urgió modificar lapara acotar con claridad la actuación de las. En particular, pidió "delimitar claramente el, además de que limite y especifique los tipos de armamento permitido y sus usos", así como garantizar el derecho a laLa directora de Amnistía insistió en que lasigue sin respuesta suficiente del Estado. "Ante la crisis estructural de la desaparición de personas, hacemos un llamado respetuoso a la presidentapara que atienda la solicitud del(CED) de la ONU", dijo.Añadió que la"puede facilitarpara el abordaje de ese tema... Estos apoyos son fundamentales para trazar el camino que eventualmente lleve justicia a las familias de las personas desaparecidas".El informe también documenta que la mayoría de lasrecaen en, principalmente mujeres, que enfrentan riesgos graves. "Sólo en 2025, se reportó el asesinato de, al menos, siete personas buscadoras", advirtió.Finalmente,señaló que, aunque el actualrecibió un país con una, algunas decisiones podrían agravarla: "Advertimos también que algunas medidas que ha adoptado podrían afectar aún más esa delicada situación".concluyó con un paquete de recomendaciones que incluyen combatir la impunidad, proteger a personas defensoras y periodistas, y reconocer plenamente la magnitud de laen México.