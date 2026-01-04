Operación militar captura a Maduro y afecta viajes en el Caribe

La operación militar de Estados Unidos que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo sacó del país durante la madrugada del sábado también afectó viajes en el Caribe en un momento de gran actividad para la región.

Ningún vuelo de aerolíneas cruzaba sobre Venezuela ese día, según FlightRadar24.com. Y las principales aerolíneas cancelaron cientos de vuelos en toda la región del Caribe oriental y advirtieron a los pasajeros que las interrupciones podrían continuar durante días después que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) impusiera restricciones.

Se cancelaron vuelos hacia y desde Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Aruba y más de una docena de otros destinos en el grupo de islas de las Antillas Menores al norte de Venezuela. Las aerolíneas dejaron de aplicar las tarifas de cambio a los pasajeros que tienen que reprogramar sus vuelos.

Sin embargo, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, señaló el sábado por la noche que las restricciones terminarán a la medianoche, hora del este de Estados Unidos, y que las aerolíneas podrían reanudar sus operaciones normales el domingo.

Southwest Airlines informó en un comunicado que agregó seis vuelos de ida y vuelta adicionales a Puerto Rico en el horario del domingo y otros ocho vuelos de ida y vuelta el lunes para ayudar a que los viajeros regresen a casa de sus vacaciones. También agregó dos vuelos adicionales el domingo a Aruba.

En el aeropuerto Reina Beatrix en Aruba, un popular destino vacacional para los turistas estadounidenses ubicado a sólo 24 kilómetros (15 millas) de la costa de Venezuela, las autoridades indicaron que esperaban un regreso a la normalidad el domingo luego de un día de vuelos cancelados que dejaron a los viajeros varados o les impidieron volar a la isla.

En Barbados, la primera ministra Mia Mottley dijo en una conferencia de prensa que "las consecuencias del conflicto han sido extremadamente disruptivas para ambos de nuestros puertos de entrada", un aeropuerto y un puerto marítimo desde donde zarpan los cruceros.

En Puerto Rico, Lou Levine, su esposa y sus tres hijos debían regresar al área de Washington, D.C., el sábado por la mañana, pero cuando despertó su esposa le comentó que su vuelo había sido cancelado. Se enteró del motivo cuando revisó su teléfono.

Primero intentaron llamar a JetBlue para reprogramar. La aerolínea les devolvió la llamada unas dos horas después, pero el agente no pudo ayudarlos. Levine y su esposa vieron que otros pasajeros enviaban mensajes a JetBlue en las redes sociales e hicieron lo mismo. La aerolínea respondió y les reservó en un vuelo el sábado, convirtiendo sus vacaciones de Año Nuevo de una semana en una estancia de dos semanas.

Levine, gerente en una empresa de software, dijo que tiene la suerte de tener un empleador flexible y comprensivo. Pero su hija perderá una semana de clases en su escuela secundaria. Y luego están los gastos inesperados.

"Me encanta aquí. Pero tenemos que pagar por el cuidado de perros y gatos y el alquiler del auto. Está bien. Sólo que es realmente doloroso para el bolsillo", dijo Levine.

Los Levine esperan reservar un viaje de regreso más adelantado, de ser posible.

Este fin de semana ya había pasado el período pico de 13 días de vacaciones cuando AAA proyectó que 122,4 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) desde casa, pero todavía hay muchos viajeros tratando de aprovechar un poco más de tiempo en playas tropicales antes de regresar a temperaturas más frías.

"El Caribe es un destino principal en esta época del año", dijo Aixa Diaz, portavoz de AAA. "Tenemos muchas personas que tratan de regresar a casa este fin de semana antes del trabajo y la escuela el lunes".

Diaz añadió que "es comprensible que queramos desconectarnos", pero los viajeros deben estar al tanto de lo que está sucediendo y permitir que las aerolíneas les envíen alertas telefónicas.

Un anuncio del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, publicado en la plataforma social X, indicó que las restricciones se implementaron debido a la "situación de seguridad relacionada con actividad militar" en Venezuela.

Como resultado, casi el 60% de todos los vuelos hacia y desde ese aeropuerto fueron cancelados el sábado, según FlightAware.com.

Las aerolíneas extranjeras y los aviones militares no están incluidos en esta restricción, según el comunicado. Air Canada informó que sus vuelos al Caribe operaban normalmente, aunque ofreció a los viajeros la opción de reprogramar. Otra aerolínea canadiense, WestJet, anunció que canceló vuelos a Aruba "por precaución".

Todas las principales aerolíneas estadounidenses cancelaron vuelos en todo el Caribe oriental el sábado debido a las restricciones y ajustaron sus horarios.

Casi dos docenas de destinos insulares se vieron afectados por las cancelaciones, incluidos Anguila, Antigua, Curazao, Santa Lucía y las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Británicas. Pero los destinos más al oeste, como la República Dominicana y Jamaica, generalmente no se vieron afectados.

JetBlue, con sede en Nueva York, explicó que canceló alrededor de 215 vuelos "debido al cierre del espacio aéreo en el Caribe relacionado con la actividad militar".

La aerolínea holandesa KLM indicó que también canceló vuelos que afectaron a miles de pasajeros, pero planeaba reanudar el servicio el domingo hacia y desde Curazao, Aruba, Bonaire y otras islas.

Las interrupciones de vuelos también afectaron a algunos viajeros reservados para cruceros por el Caribe. El operador de cruceros Virgin Voyages resaltó que los viajeros aéreos que no pudieran llegar a San Juan a tiempo para la salida de un próximo crucero podrían obtener un crédito completo para un viaje futuro.