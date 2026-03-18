Operativo policial en favelas de Río deja al menos ocho muertos

RÍO DE JANEIRO (AP) — Una operación policial en las favelas de Río de Janeiro dejó el miércoles a siete presuntos narcotraficantes muertos, entre ellos el jefe de una banda local, así como un residente que quedó atrapado en el fuego cruzado, informaron las autoridades brasileñas.

Operación policial en favelas de Río de Janeiro

Entre los muertos en la operación en el centro de Río se encontraba Claúdio Augusto dos Santos, un capo del narcotráfico y miembro de la reconocida organización criminal Comando Vermelho, señaló el secretario de la Policía Militar, el coronel Marcelo de Menezes, en una conferencia de prensa.

En represalia, la policía indicó que "criminales" incendiaron un autobús y bloquearon carreteras en la zona central de Río. Algunos intentaron robar llaves de autobuses para bloquear las vías. Cinco personas fueron detenidas por actos de vandalismo, informó la policía.

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Márcio Sousa, el conductor del autobús incendiado, relató que los atacantes subieron al vehículo con dos botellas de gasolina.

"Todo pasó muy rápido.", dijo Sousa a The Associated Press. "No hay seguridad. Así es Río de Janeiro: no es para aficionados".

La policía montó el operativo después de localizar a Dos Santos mediante labores de inteligencia, explicó de Menezes.

Unos 150 agentes de la Policía Militar participaron en la operación en las comunidades urbanas de Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho y Paula Ramos, indicó la Policía Militar en la red social X. Las autoridades incautaron armas, incluidos fusiles, pistolas y revólveres, agregó la agencia.

Detalles confirmados sobre el capo y enfrentamientos

"Narco-terroristas"

Dos Santos, capo del narcotráfico en la favela de Prazeres, resultó herido durante los enfrentamientos, señaló la policía en un comunicado. Fue trasladado a un hospital cercano, pero no sobrevivió a la gravedad de sus heridas, señaló la policía, añadiendo que una mujer que estaba con Dos Santos también resultó baleada y fue llevada al mismo centro de salud.

La policía indicó que había aproximadamente 10 órdenes de arresto pendientes contra Dos Santos, quien acumulaba 135 registros en su historial delictivo. Las autoridades dijeron que también estuvo implicado en la muerte del turista italiano Roberto Bardella, de 52 años, quien fue asesinado en diciembre de 2016 después de ingresar por error al vecindario en compañía de su primo.

Dos Santos también encabezó el grupo criminal que perpetró un ataque a tiros contra el edificio de la alcaldía en 2011, informó la policía.

La policía también reportó que una pareja local fue tomada como rehén y que el hombre murió en el tiroteo posterior. La mujer fue rescatada. Dos policías también resultaron heridos durante la redada.

La Policía Militar permanecerá en el área por tiempo indefinido para garantizar la seguridad y la libertad de movimiento, manifestó Menezes, quien se refirió a los narcotraficantes como "narco-terroristas", un término utilizado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El año pasado, una enorme redada contra Comando Vermelho dejó más de 120 muertos en las favelas de Penha y Complexo de Alemao, la más letal en la historia de Río. El número de fallecidos provocó protestas y llamados a la renuncia del gobernador Cláudio Castro.

Impacto y reacciones tras el operativo

"Pánico y miedo"

El operativo del miércoles también desató críticas, incluso de la legisladora estatal Renata Souza.

"Otro día de pánico y miedo en Río de Janeiro", dijo la izquierdista Souza en X. "Esta es la política de inseguridad pública del gobernador Cláudio Castro, sin planificación y o inteligencia", que no logra producir resultados concretos y "provoca la muerte", afirmó.

Por separado, un grupo de trabajo especializado lanzó el miércoles una operación a nivel nacional en 15 estados brasileños para combatir a organizaciones criminales, el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero y otros delitos, informó la policía federal en un comunicado.

Las autoridades dijeron que se estaban ejecutando unas 115 órdenes de arresto.

Comando Vermelho ha duplicado con creces su presencia desde 2023 y actualmente hay actividad de grupos delictivos en casi la mitad de los municipios de la Amazonía brasileña. Un enorme operativo policial en contra del Primer Comando de la Capital (PCC) y su red de lavado de dinero que involucra fondos de inversión y el sector de combustibles en agosto pasado dejó al descubierto la participación de la organización criminal en el sistema financiero del país.