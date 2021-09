Oposición argentina gana primarias en mayores distritos, según primeros datos

Buenos Aires, 12 sep (EFE).- La principal coalición opositora argentina aventaja en votos al oficialismo en los mayores distritos del país, según los primeros datos del escrutinio de las primarias de este domingo, en las que se elige a los candidatos para las legislativas nacionales del 14 de noviembre.

En la provincia de Buenos Aires, que congrega el 37% del padrón nacional, las dos listas de precandidatos a diputados que presentó Juntos, la principal coalición opositora, congregan el 38.26% de los sufragios, con el 46.35% de los votos contabilizados en el conteo provisional -el definitivo, a cargo de la Justicia, se iniciará el martes próximo-.

Le sigue la lista única del oficialista Frente de Todos, encabezada por Victoria Tolosa Paz, con el 33.67% de los sufragios, seguida por otras propuestas opositoras.

Respecto a los distritos que le siguen en importancia y con los escrutinios muy avanzados, en la provincia de Córdoba también aventajan las listas de la misma coalición opositora, con la marca Juntos por el Cambio, con el 47.55% de votos; en Santa Fe con el 41.64% y en la ciudad de Buenos Aires con el 48.37%.

PRIMERA PRUEBA ELECTORAL PARA FERNÁNDEZ

Para estas primarias de voto obligatorio, conocidas como PASO, estaban llamados a sufragar 34.3 millones de argentinos, en cuyas manos queda definir las listas que competirán en los comicios de noviembre, cuando se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados -donde ahora ningún grupo tiene mayoría absoluta- y 24 de los 72 del Senado, dominado por el oficialismo, aunque para la Cámara Alta esta vez solo se eligen representantes de ocho provincias.

Unos comicios que cobran especial importancia por hacerse durante la pandemia -para lo que se establecieron rígidos protocolos en los colegios- y por ser los primeros con Alberto Fernández como presidente, por lo que los analistas los consideran una suerte de plebiscito a su gestión, marcada por la pandemia y la continuidad de larga recesión que se inició en 2018.

RECOMPOSICIÓN DE LA OPOSICIÓN

Estas PASO también son cruciales para la oposición, que trata de ordenar liderazgos tras la derrota del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) ante Fernández en las presidenciales de 2019.

Es por ello que mientras el oficialista Frente de Todos -cuyos líderes son el presidente Fernández; la vicepresidenta y expresidenta (2007-2015), Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa- ha presentado una única lista en la mayoría de distritos, como símbolo de unidad, Juntos -integrado principalmente por Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica- optó por presentar diversas candidaturas.

LA COALICIÓN DE MACRI CELEBRA LA "NUEVA OPORTUNIDAD" RECIBIDA EN LAS URNAS

Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora argentina, a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri, festejó este domingo la "nueva oportunidad" obtenida en las urnas tras ser, en las primarias legislativas celebradas hoy, la primera fuerza en número de votos en los principales distritos.

"Gracias a todos los que fueron a votar hoy y nos dieron una nueva oportunidad. Sabemos que es una tarea y una obligación", expresó en su búnker electoral la precandidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires y exgobernadora de la provincia bonaerense María Eugenia Vidal, una de las triunfadoras de la jornada.

En estas primarias de voto obligatorio, las coaliciones podían presentar varias listas de precandidatos por formación: la más votada de cada frente que haya obtenido al menos el 1,5 % de todos los votos emitidos quedará habilitada para las generales del 14 de noviembre, en las que se renovará la mitad de diputados -con incorporaciones procedentes de todas las provincias y la capital- y un tercio del Senado, que este año solo renueva representantes de ocho distritos.

TRIUNFO OPOSITOR EN LA CIUDAD

Con el 98.64% de los votos escrutados en la capital, las tres listas presentadas por Juntos por el Cambio -con la de Vidal a la cabeza- obtuvieron en conjunto un 48.19% de los apoyos, seguida por el 24.66% de la única propuesta que presentó el oficialista Frente de Todos -de mayoría peronista y al que pertenece el presidente Alberto Fernández- y por otras formaciones menores.

La ciudad de Buenos Aires es considerada una de los principales bastiones de la formación opositora, donde gobierna Horacio Rodríguez Larreta desde 2015, cuando tomó el relevo de Macri, quien ganó ese año las presidenciales y gobernó el país hasta 2019, año en que, desgastado por la dura crisis económica que explotó el año anterior y que aún sigue, fue derrotado por el peronista Fernández.

"Ha habido un claro mensaje de una Argentina que mayoritariamente le ha dicho basta a la mentira, a la ineptitud, a la inmoralidad, al desmanejo de las cosas", dijo Macri -que no opta a ningún cargo en estos comicios- en una entrevista con Canal 13, en la que se mostró convencido de que se está comenzando a ver "el fin del populismo" en el país.

También en la ciudad, además del éxito de Juntos por el Cambio, llama la atención la fuerza que ocupa el tercer lugar en apoyos (13.66%), La Libertad Avanza, cuyo mayor exponente es el economista libertario y 'outsider' de la política Javier Milei, que ha logrado una gran repercusión mediática en los últimos meses por su duro discurso antisistema y contra la "casta" política tradicional.

VICTORIA EN EL MAYOR DISTRITO

Pero más allá de la capital, sin duda la mayor sorpresa se da en el escrutinio en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, que congrega el 37% del padrón y es un tradicional feudo del peronismo.

Las dos listas de precandidatos a diputados que presentó Juntos por el Cambio congregan el 38.12% de los sufragios, con el 91.84% de los votos contabilizados en el conteo provisional -el definitivo, a cargo de la Justicia, se iniciará el martes próximo-.

Le sigue la lista única del oficialista Frente de Todos, encabezada por Victoria Tolosa Paz, con el 33.56% de los sufragios, seguida por otras propuestas opositoras.

"Hoy los bonaerenses decidieron por los valores de la libertad, de respeto a las instituciones, hoy estuvimos juntos, hoy hicimos una buena elección. Sabíamos que no nos podía ganar la resignación y ustedes lo hicieron posible", señaló al conocer los resultados el exvicealcalde de Buenos Aires Diego Santilli, líder de la lista opositora más exitosa.

BUENOS RESULTADOS EN OTRAS PROVINCIAS

Respecto a los distritos que le siguen en importancia y con los escrutinios provisionales prácticamente concluidos, en la provincia de Córdoba también aventajan las listas de la misma coalición opositora con el 47.55% de votos para diputados y el 47.80% para senadores; y en Santa Fe con el 40.31% para la Cámara Baja y el 40.10% para la Alta.

"Nuestra tarea es, de acá a noviembre, lograr un bloque en el Congreso que impida la mayoría absoluta del oficialismo, terminar para siempre con la arrogancia, la prepotencia, el miedo, la improvisación para siempre", concluyó Vidal, quien en las elecciones de 2019 fue derrotada en la gobernación de Buenos Aires por el peronista Axel Kicillof.

ALGO NO HEMOS HECHO BIEN PARA QUE LA GENTE NO NOS ACOMPAÑE: ALBERTO FERNÁNDEZ

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reconoció este domingo, tras conocerse el claro triunfo de la oposición en las primarias legislativas en los principales distritos del país, que "algo" no habrá hecho bien su Gobierno para no haber recibido el apoyo que esperaba, pero se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las generales de noviembre.

"Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente, con respeto y mucha atención", dijo el mandatario al comparecer en el búnker en Buenos Aires del oficialista Frente de Todos, acompañado de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, líder de la facción kirchnerista del peronismo, quien prefirió no hablar.

UN DURO REVÉS

Con el 90.07% de las urnas escrutadas en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país y bastión del peronismo, la lista de precandidatos a diputados que encabeza Victoria Tolosa Paz -única que postuló la coalición de Gobierno- cosechó un 33.50% de los votos, superada por las dos presentadas por Juntos, la principal formación opositora, que aglutinaron el 38.20%.

El triunfo del frente que integra el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) -a quien el propio Fernández derrotó en las presidenciales de 2019 en medio de la grave recesión iniciada en 2018 que aún dura- también se repite en otros distritos clave como las provincias de Córdoba; Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.

"Sabemos que hay errores que hemos cometido y que no debimos cometer, de los errores aprendemos. Además evidentemente hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestar atención", agregó el presidente.

Estos fueron los primeros comicios con él en el poder, por lo que los analistas los consideraron una suerte de plebiscito a su gestión, marcada por la pandemia -que se ha cobrado hasta ahora la vida de 113,402 personas y que ha dejado varios escándalos de índole política que han afectado al Gobierno- y la continuidad de la crisis económica.

SIN BAJAR LOS BRAZOS

En estas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), unos 34 millones de argentinos fueron llamados a definir en las urnas , de entre las diversas listas presentadas por los partidos, las candidaturas que se presentarán a las generales del 14 de noviembre, en las que se renovará la mitad de diputados -con incorporaciones procedentes de todas las provincias y la capital- y un tercio del Senado, que este año solo renueva representantes de ocho distritos.

En el búnker, el mandatario aseveró que tanto él como quienes le acompañaban solo quieren "la felicidad" del pueblo: "vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos de que estamos enfrente a dos modelos de país: uno que a todos incluye y otro que a millones deja a un costado", remarcó.

Con todo, el jefe de Estado aseveró que tiene por delante dos años de Gobierno (hasta las presidenciales de 2023) y no va a bajar los brazos. "Nada quiero más que terminar este mandato dejando un país en pie sin pobres", enfatizó.