Oposición responsabiliza a Morena por violencia en marcha de Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Los coordinadores del PRI, Rubén Moreira, y del PAN, Elías Lixa, en la Cámara de Diputados, responsabilizaron a Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por la violencia al final de la marcha de la Generación Z, de pasado 15 de noviembre, pero sin ofrecer pruebas.

Señalaron que la finalidad es desviar la atención de las demandas de seguridad, y señalaron que los jóvenes detenidos por la policía de la Ciudad de México, son presos políticos.

El diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI, pidió "libertad a los presos políticos", y comparó el gobierno de la presidenta Sheinbaum con el de Augusto Pinochet.

"Tenemos un gobierno fascista, émulo de Pinochet, de Mussolini, igualitos. Nosotros estamos viendo enfrente a un gobierno represor. Pero un gobierno que tiene presos políticos, todos estos son presos políticos. Por cierto, los delitos muy parecidos a los del 68", dijo.

Afirmó que el grupo violento que agredió a policías y derribaron las vallas que protegían Palacio Nacional, el día de la marcha, son organizados por Morena y el gobierno federal.

"Un grupo que viene apareciendo auspiciado por Morena y genera un disturbio. Estamos ante un Estado que persigue a los manifestantes. Mire, hubo un gran montaje, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, hubo un gran montaje. Repudiamos un Estado que arma los montajes, los montajes para desvirtuar el discurso político, los desmontajes para estigmatizar a los que se manifiestan y los montajes para victimizarse y convertir a quienes tienen una justa causa en los responsables de algo que ellos no iniciaron", comentó.

Por su parte, el diputado Elías Lixa, coordinador del PAN, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda las peticiones de los manifestantes de la marcha del fin se semana pasado; y coincidió en que la participación de grupos violentos es parte de una estrategia de Morena.

"Llamamos al gobierno a parar la persecución en contra de muchas y muchos de ellos. Es evidente que esa es la provocación que el gobierno quiere causar para desviar la atención sobre lo realmente importante y es que jóvenes libres de este país se organizaron, protestaron y los jóvenes están rechazando a este gobierno", dijo.

La diputada Laura Ballesteros (MC) también cuestionó la seguridad de la policía de la Ciudad de México, porque no se percató de que entraron manifestantes con herramientas que utilizaron para derribar las vallas que protegían Palacio Nacional.

"Metieron motosierras, metieron sopletes, metieron una cantidad de cosas al lugar que se supone que era el lugar más vigilado y más seguro del país: el Zócalo. En su cara. Entonces, pues, ¿quién les va a creer que no sabían que ellos estaban introduciéndose ahí con estos fines?", dijo.