Ordenan liberar bajo fianza a dueño de bar

Por AP

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Ordenan liberar bajo fianza a dueño de bar

GINEBRA.- Un tribunal ordenó el viernes la liberación bajo fianza de uno de los propietarios del bar suizo donde se registró un incendio durante una celebración de Año Nuevo, que provocó la muerte de 40 personas y dejó más de 100 heridos.

El 12 de enero, el tribunal de medidas coercitivas en la región suroeste de Valais había ordenado tres meses de detención preventiva para Jacques Moretti por el incendio en las primeras horas de seguridad del 1 de enero en el bar Le Constellation, en la estación alpina de Crans-Montana, pero indicó que estaba dispuesto a levantar la detención si se organizaban "medidas de" adecuadas.

El viernes, el tribunal informó que había levantado la orden de detención e impuso otras medidas para contrarrestar un "riesgo de fuga". Estas incluyen la obligación de permanecer en Suiza, depositar sus documentos de identidad con los fiscales y presentarse ante la policía todos los días. El tribunal fijó una fianza de 200.000 francos (252.000 dólares), que fue pagada.

Los fiscales suizos han abierto una investigación penal contra los propietarios —Moretti y su esposa, Jessica Moretti— quienes son sospechosos de homicidio negligente, lesiones corporales negligentes y causar un incendio por negligencia.

