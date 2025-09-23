OTAN consulta formal por intrusión de aviones rusos en Estonia

BRUSELAS (AP) — Los aliados de la OTAN realizaron consultas formales a petición de Estonia después de que el país báltico afirmara que tres aviones de combate rusos entraron sin autorización en su espacio aéreo la semana pasada. El Ministerio de Defensa de Rusia negó la acusación.

La intrusión del viernes duró 12 minutos y fue una nueva prueba de la capacidad de la alianza militar para responder a las amenazas aéreas de Moscú después de que unos 20 drones rusos entraran en el espacio aéreo polaco el 10 de septiembre.

Los 32 embajadores de la OTAN se reúnen en Bruselas, ciudad sede de la alianza militar, casi todas las semanas en un formato conocido como el Consejo del Atlántico Norte. Estonia solicitó consultas en virtud del Artículo 4 del tratado fundacional de la alianza.

Después de la reunión, la OTAN advirtió a Rusia que utilizaría todos los medios para defenderse de cualquier otra violación de su espacio aéreo.

Polonia también solicitó conversaciones, de conformidad con el Artículo 4, tras el incidente con los drones, y dos días después, la OTAN lanzó una operación, denominada Centinela del Este, para reforzar la presencia militar de la organización con aviones europeos y otras defensas a lo largo de su flanco oriental.

Pero como lo demuestra la reunión del martes, las conversaciones convocadas en virtud del Artículo 4 no implican automáticamente consecuencias militares o políticas.

El Artículo 4 pone asuntos urgentes en la agenda de la OTAN

El Artículo 4 es el más corto de los 14 que componen el Tratado de Washington. Establece que "Las Partes se consultarán mutuamente siempre que, en opinión de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes esté amenazada".

La OTAN opera por consenso, y las conversaciones pueden generar alguna forma de decisión o acción conjunta. El hecho de invocar el Artículo 4 exhorta a los aliados a reaccionar en conjunto ante una situación de importancia que les ha sido presentada por un miembro.

Las conversaciones no conducen automáticamente a ninguna acción, a diferencia del Artículo 5 del tratado, que establece la garantía de seguridad colectiva de la OTAN, según la cual los aliados establecen que un ataque a un miembro de la alianza constituye un ataque a todos ellos.

Bob Deen, analista del grupo de expertos Clingendael en La Haya, dijo que el Artículo 4 está "diseñado para promover una mejor coordinación y comprensión dentro de la alianza sobre amenazas externas. Da a todos los aliados la oportunidad de poner urgentemente ciertas amenazas o hechos en la agenda del Consejo del Atlántico Norte".

Es la segunda vez que se invoca el Artículo 4 en dos semanas

Esta es apenas la novena vez que se utiliza el Artículo 4 desde la formación de la alianza en 1949, pero también es la segunda vez que se invoca en solo dos semanas, y dadas las tensiones actuales en el flanco oriental de la OTAN, podría volver a suceder pronto.

Antes del incidente con los drones, Polonia fue uno de los ocho países, junto con Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia, en invocarlo después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Polonia invocó por primera vez el Artículo 4 el 3 de marzo de 2014, "tras el aumento de las tensiones en la vecina Ucrania, como resultado de las acciones agresivas de Rusia", según el sitio web de la OTAN. Rusia le arrebató la península de Crimea a Ucrania en 2014.

"El Artículo 4 se invoca de forma relativamente infrecuente, pero lo ha sido cada vez más en los últimos años; Turquía lo invocó cinco veces entre 2003 y 2020 en el contexto de Siria e Irak", dijo Deen a The Associated Press.

No es necesariamente un paso hacia el Artículo 5

Deen señala que el Artículo 4 está relacionado con el Artículo 5, pero "no necesariamente es un ´escalón´".

"El Artículo 5 solo se ha invocado una vez, en respuesta a los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, omitiendo inmediatamente el Artículo 4. En otras palabras: el Artículo 4 puede invocarse sin desencadenar el Artículo 5, y viceversa", afirmó.

El Artículo 5 sustenta la credibilidad de la OTAN. Es un compromiso político, no un requisito legal, para que todos los países miembros acudan en ayuda de otro miembro cuya soberanía o territorio pueda estar bajo ataque, de la manera que consideren adecuada.