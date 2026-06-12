Pakistán mata a 13 en Afganistán: ONU

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Kabul, Afganistán.- La misión de las Naciones Unidas en Afganistán manifestó que había documentado el jueves la muerte de al menos 13 civiles, niños principalmente y mujeres, a causa de ataques aéreos paquistaníes en el este de Afganistán el día anterior, lo que confirma el balance de víctimas dado por las autoridades afganas.

Pakistán había desestimado como propaganda una declaración del portavoz del gobierno afgano, Zabihula Muyahid, quien afirmó el miércoles que los ataques aéreos en las provincias de Khost, Kunar y Paktika habían matado a 13 civiles —11 niños, una mujer y un hombre.

Los brutales ataques rompieron un mes de calma tras lo que Islamabad había descrito previamente como una "guerra abierta" entre los vecinos.

El conflicto armado hasta ahora ha desafiado los esfuerzos internacionales para lograr una paz duradera.

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La misión de la ONU en Afganistán señaló en X que había "documentado 13 muertes de civiles y 10 heridos, niños y mujeres, por ataques aéreos" durante la noche principalmente entre el martes y el miércoles.

La misión "reitera su llamado a la desescalada, un alto al fuego duradero, la protección de los civiles, la reapertura de los pasos fronterizos, en particular para la asistencia humanitaria, y el diálogo para resolver las diferencias". La frontera ha estado cerrada durante meses, lo que ha interrumpido el comercio y el transporte y ha dejado varadas a millas de personas.