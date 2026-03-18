ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Pakistán y Afganistán anunciaron el miércoles una pausa temporal en los combates, dos días después de que Kabul culpó a Islamabad de un mortífero ataque aéreo en la capital afgana que, según dijo, mató a cientos de personas en un hospital de rehabilitación de drogas.

Pakistán y Afganistán acuerdan pausa en combates antes de Eid al-Fitr

Ambos anunciaron la suspensión de los combates antes de la festividad musulmana de Eid al-Fitr, que marca el fin del mes sagrado musulmán del Ramadán, y a petición de Arabia Saudí, Turquía y Qatar. Los tres países han tratado de mediar un cese de hostilidades desde que Afganistán y Pakistán reanudaron los combates transfronterizos en febrero, y también participaron en ayudar a negociar un alto el fuego entre ambos el pasado octubre.

Los anuncios se produjeron poco después de que las autoridades afganas realizaran un funeral masivo en Kabul para algunas de las víctimas muertas en el ataque del lunes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado, el ministro paquistaní de Información, Attaullah Tarar, dijo que la pausa en los ataques contra Afganistán entrará en vigor a la medianoche del miércoles y permanecerá vigente hasta la medianoche del lunes.

"Pakistán ofrece este gesto de buena fe y de acuerdo con las normas islámicas", dijo Tarar. Sin embargo, agregó que "en caso de cualquier ataque transfronterizo, ataque con drones o cualquier incidente terrorista dentro de Pakistán", las operaciones se reanudarán de inmediato con renovada intensidad.

El portavoz del gobierno afgano, Zabiullah Mujahid, no especificó un plazo para la pausa del lado afgano. Sin embargo, dijo que su país "responderá valientemente a cualquier agresión en caso de una amenaza".

Funeral masivo en Kabul por víctimas del ataque aéreo

Pakistán rechaza la acusación de Afganistán de que atacó el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, e insiste en que sus ataques del lunes en Kabul y en el este de Afganistán fueron contra instalaciones militares. Dice que las afirmaciones afganas de que hubo más de 400 muertos es propaganda.

El ataque del lunes en Kabul fue el más mortífero en un conflicto en escalada entre los dos vecinos desde finales de febrero. Funcionarios afganos han situado el número de muertos en 408 personas, con 265 heridos. La cifra no pudo verificarse de manera independiente.

El conflicto entre ambas naciones ha registrado repetidos enfrentamientos transfronterizos, así como ataques aéreos dentro de Afganistán —incluidos varios en la capital— pese a los llamados internacionales a un alto el fuego.

Islamabad acusa a Kabul de proteger a milicianos que llevan a cabo ataques dentro de Pakistán, especialmente a los talibanes paquistaníes. El grupo es independiente, pero es aliado de los talibanes afganos, que tomaron el control de Afganistán en 2021 tras la caótica retirada de las tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.

Las excavadoras abrieron fosas en un cementerio de Kabul antes del funeral masivo del miércoles, que, según el portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman, fue para más de 50 personas cuyos restos no pudieron ser identificados.

El miércoles caía una lluvia ligera mientras las ambulancias se alineaban fuera del cementerio y comenzaban a descargar decenas de ataúdes sencillos de madera. Algunos contenían los restos de más de una persona, señaló Zaman.

El hospital Omid, con 2.000 camas, fue alcanzado alrededor de las 9 p.m. del lunes. Fue renombrado y ampliado hace aproximadamente un año a partir de un centro de tratamiento ya existente, como parte de los esfuerzos del gobierno talibán por erradicar un importante problema de adicción a las drogas en el país.

Los vastos campos de amapola de Afganistán han sido la fuente de gran parte de la heroína del mundo y eso, en combinación con décadas de conflicto y una pobreza generalizada, ha alimentado una adicción a las drogas que los actuales gobernantes del país han prometido combatir.

El lugar, cerca del aeropuerto internacional de Kabul, está junto a una antigua base militar de la OTAN, Camp Phoenix, donde las fuerzas de Estados Unidos solían entrenar al Ejército Nacional Afgano. No estaba claro de inmediato qué albergaba ahora el sitio. El ataque provocó un incendio intenso en los hospitales, y las imágenes de la televisión local mostraban a equipos de rescate revisando los escombros con linternas hasta avanzada la noche del lunes, mientras los bomberos luchaban por extinguir las llamas.

Ministro paquistaní defiende ataques y objetivos militares

En una entrevista con The Associated Press en Islamabad el miércoles, el ministro Tarar afirmó que Pakistán "solo atacó infraestructura terrorista".

"Solo fuimos tras el régimen talibán afgano, sus estructuras militares, su infraestructura terrorista y todas las estructuras que están apoyando o promoviendo a terroristas", aseguró Tarar.

Tarar señaló que los ataques de Pakistán "han sido muy precisos y se llevaron a cabo contra un depósito de municiones en Kabul. A raíz de eso, vimos humo y llamas en la atmósfera en Kabul".

Afirmó que la posterior pérdida de vidas, que no cuantificó, ocurrió "porque había municiones, había equipo técnico, había armas allí en ese depósito".

El martes por la mañana, todavía estaban sacando cuerpos de los restos humeantes del hospital.

El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, condenó el ataque y acusó a Pakistán de "atacar hospitales y sitios civiles para perpetrar horrores". Manifestó que los fallecidos eran "civiles inocentes y adictos".

Los combates, los más graves entre los dos vecinos, comenzaron a finales de febrero después de que Afganistán lanzó ataques transfronterizos en respuesta a ataques aéreos paquistaníes. Los enfrentamientos interrumpieron un alto el fuego mediado por Qatar en octubre, después de que combates anteriores mataran a decenas de soldados, civiles y presuntos milicianos.

Pakistán declaró el mes pasado que estaba en "guerra abierta" con Afganistán. El conflicto ha alarmado a la comunidad internacional, en particular porque es una zona con otras organizaciones extremistas, incluidas Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, que están intentando resurgir.