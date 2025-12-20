Palestinos aún viven inanición

Tel Aviv, Israel.- La propagación de la hambruna ha sido evitada en la Franja de Gaza, pero la situación sigue siendo crítica con todo el territorio palestino aún enfrentando la inanición, declaró el viernes la principal autoridad mundial en crisis alimentarias.

El nuevo informe de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, o IPC, llega meses después de que el grupo dijera que había hambruna en la Ciudad de Gaza y probablemente se extendería por todo el territorio sin un alto al fuego y el fin de las restricciones a la ayuda humanitaria.

Hubo "mejoras notables" en la seguridad alimentaria y la nutrición tras el alto al fuego en octubre y no se ha detectado hambruna, indica el informe. Aun así, el IPC advirtió que la situación sigue siendo "altamente frágil" y toda la Franja de Gaza está en peligro de inanición con casi 2,000 personas enfrentando niveles catastróficos de hambre hasta abril.

En el peor de los casos, incluyendo un conflicto renovado y un cese de la ayuda, toda la Franja de Gaza está en riesgo de hambruna. Las necesidades siguen siendo inmensas, y se requiere una ayuda sostenida, ampliada y sin obstáculos, dijo el IPC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La agencia militar israelí encargada de coordinar la ayuda a Gaza, conocida como COGAT, rechazó firmemente los hallazgos.

La agencia se adhiere al alto al fuego y permite que la cantidad acordada de ayuda llegue a la franja, señaló COGAT, enfatizando que las cantidades de ayuda "superan significativamente los requisitos nutricionales de la población" en Gaza según metodologías internacionales aceptadas, incluidas las de las Naciones Unidas.

Los hallazgos del informe llegan mientras la frágil tregua entre Israel y Hamás alcanza un punto crucial a medida que la Fase 1 se acerca a su fin, con los restos de un rehén aún en Gaza. La segunda fase, más desafiante, aún no se ha implementado y ambas partes se han acusado mutuamente de violar la tregua.

El IPC en agosto confirmó el sombrío hito de la hambruna por primera vez en el Oriente Medio y advirtió que podría extenderse al sur hacia Deir al-Balah y Jan Yunis. Más de 500.000 personas en Gaza, aproximadamente una cuarta parte de su población, enfrentan niveles catastróficos de hambre, con muchos en riesgo de morir por causas relacionadas con la desnutrición, aseguró el informe de agosto.