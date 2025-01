Tensión entre Panamá y Estados Unidos por el Canal

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El presidente panameño José Raúl Mulino dijo el jueves que espera resolver con "racionalidad" y "respeto" el momento delicado que atraviesa la relación con Estados Unidos tras las amenazas del mandatario Donald Trump de reclamar la devolución del canal, un asunto que reiteró será imposible.

"Hay muchos puntos que nos unen y estamos más que dispuestos a conversar con respeto", destacó Mulino en su conferencia de prensa semanal, a dos días del arribo a Ciudad de Panamá del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien emprende el fin de semana su primera visita a Centroamérica y República Dominicana.

Su llegada a Panamá ha generado una fuerte expectativa sobre lo que vaya a tratar o pedir al gobernante panameño después de las amenazas de Trump desde mucho antes de asumir el 20 de enero de intentar retomar el manejo del canal marítimo comercial con el argumento de que se les cobra tarifas exorbitantes a los buques de su país y que China es la que controla la vía, algo que ha refutado insistentemente Panamá.

Mulino aseguró que de momento no conoce la agenda de lo que tratará con Rubio. Aseguró que tampoco sabía la hora exacta en la que arribaría el secretario de Estado el sábado.

"No me interesa ninguna pugna o confrontación" con Estados Unidos, aseguró. "No la hay".

"Es imposible, no puedo negociar", respondió cuando se le preguntó si cedería en la demanda relativa al manejo del canal, que fue transferido a control panameño el 31 de diciembre de 1999 según los tratados Torrijos-Carter de 1977. "Eso está sellado. El canal es de Panamá".