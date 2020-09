Panamá llega a 109 mil 431 casos de la COVID-19 y 2 mil 311 defunciones

Panamá registró este viernes 705 nuevos casos de la COVID-19 y 14 muertes, para totalizar 109.431 contagios confirmados y 2.311 decesos por la enfermedad en 202 días de pandemia, dijeron las autoridades, que aplazaron la apertura de las playas prevista para el próximo lunes.



El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que los hospitalizados suman 833, de los cuales 712 están en sala general y 121 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



En sus domicilios permanecen aisladas con síntomas leves 19.777 personas, y otras 352 han sido ubicadas en hoteles que operan como hospitales.



El país centroamericano, que el pasado 9 de marzo detectó el primer caso de contagio, tiene un acumulado de 459.451 test de detección de la COVID-19.



Las test por millón de habitantes ascienden a 107.386, y en las últimas horas se aplicaron 5.532, que dan un 12,7 % de positividad.



La constante de las defunciones según el rango de edad se mantiene invariable entre personas de 60 a 70 años (1.104) y mayores de 80 (574).



Asimismo, las provincias de Panamá, donde está la capital, y la contigua de Panamá Oeste, áreas estas donde está cerca de la mitad de los 4,2 millones de habitantes del país, acumulan la mayor cantidad de contagios con 55.473 y 18.890, respectivamente.



Basado en un descenso en los índices pandémicos, Panamá ejecuta un programa de reactivación actualizado y gradual con la apertura del comercio y el levantamiento de las restricciones de movilidad a la población.



El lunes pasado se reactivaron, sin público, las actividades deportivas federativas, y para el venidero estaban programadas las de esparcimiento al aire libre y de playa.



El ministro panameño de Salud, Luis Francisco, dijo este viernes que "la apertura de las playas que estaba programada será postergada por lo menos una semana o quince días porque la experiencia de otros países demuestra que no es conveniente".



Sobre los carnavales, la fiesta más popular de Panamá, el ministro dijo que "en estos momentos no se puede estar pensando en los carnavales del 2021" por lo que él cree que "no es oportuno celebrar este tipo de fiestas. Lo más importante en este momento es pensar en la salud de la población", dijo el comunicado oficial.



El viceministro de Seguridad Pública, Ivor Pittí, indicó por su parte que se aplicarán las medidas que correspondan para evitar que se sigan haciendo fiestas y violando las medidas de bioseguridad que han sido dispuestas por el Minsa para el combate de la COVID-19.