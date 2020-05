Pandemia encuentra a Rusia con deficiencias en hospitales

Rusia y en particular su región capitalina registra serios problemas para enfrentar la actual crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, que incluye falta de camas y baja participación de hospitales privados, de acuerdo a reportes de prensa.

El país euroasiático se colocó ya en segundo lugar por número de contagios con más de 232 mil, dejando atrás a España que sumaba 227 mil, en cifras con constante cambio, y luego de que el pasado domingo estaba en quinto lugar mundial.

A su vez el número de pacientes con COVID-19, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus, llegaba a 10 mil 899 este martes, con 43 mil 512 de ellos ya recuperados y dos mil 116 decesos, de acuerdo a cifras proporcionadas por la agencia Itar Tass.

Los numeros absolutos contrastan con las tasas, ya que Rusia tiene 158 casos por cada 100 mil habitantes, mientras el número en España es de 487, Reino Unido 337 e Italia 364.

En este país los recursos gubernamentales para el sector hospitalario son insuficientes, con el sistema de seguros sin actualización, lo que difículta que los pacientes acudan con especialistas, señaló The Moscow Times.

Por lo pronto, el primer problema que ha surgido es el de la falta de camas, con ambulancias que recorren por horas en busca de un hospital, en particular en la capital y su región.

En esta área ya se habilitó un nuevo hospital en el complejo recreativo y cultural VDNH, con acciones similares en otras regiones del país, como en Kurgan, en los Urales, donde un museo hospitalario atiende ya a pacientes de la COVID-19.

Por su parte los hospitales privados desempeñan un papel limitado porque carecen de las instalaciones que demanda este padecimiento.

Muchas clínicas privadas quieren participar, pero pocas pueden porque no están orientadas a tratamientos de tipo intensivo como los que requiere el contagio, explicó Vasiliy Vlassorv, epidemiólogo de la Escuela de Economía de Moscú.

Precisa que solo tres instituciones -Medsi, K-31 y Madres e Hijos- han podido habilitarse para recibir pacientes COVID-19, con una oferta conjunta de 825 camas, de las cuales la mitad son para pacientes que pueden costearlas.

En total, alrededor del cinco por ciento del total de 30 mil camas COVID-19 en Moscú son de instituciones privadas, precisa The Moscow Times.

Rusia cuenta con un sistema de atención a la salud que se apoya en el seguro obligatorio, con reembolsos a instituciones privadas de los gastos por pacientes que no pueden cubrir, sistema que se ve insuficiente para la nueva pandemia.

Dichos procedimientos han establecido una tarifa de dos mil 720 dólares para el tratamiento de la enfermedad, que se estima baja y sin fondos adicionales para los requerimientos, como respiradores.

Los pacientes que sí pueden cubrir los costos deben hacer un depósito de cuatro mil 080 dólares, y cada día cubrir en promedio 540 dólares, monto que se triplica cuando se necesitan cuidados intensivos, en cifras correspondientes a los hospitales baratos.

Judy Twigg, profesora de la Virginia Commonwealth University que se ha especializado en el sistema sanitario ruso, agrega que las instituciones de Rusia tienen poca experiencia en enfermedades respiratorias.

Los hospitales privados rusos se dedican a enfermedades no urgentes y procedimientos estéticos, pero su numeroso personal médico necesita tiempo para capacitarse en la enfermedad emergente producida por el coronavirs, explicó Victoria Samsonova, de la firma de auditoria KPMG.

El conjunto del sistema hospitalario ruso enfrenta una situación contradictoria: a los nosocomios estatales les hace falta personal, el cual si bien no sobra no está ocupado al cien por ciento en los privados, necesita capacitación antes de ir al estatal, lo que no puede hacerse de inmediato, agrega.

Desde su punto de vista, la llegada de la pandemia ha renovada los llamados para modernizar el conjunto del sistema de salud ruso, que aún se mueve en el legado de la economía planificada que existía en la desaparecida Unión Soviética.