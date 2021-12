Panel acusará de desacato a colaborador de Trump

La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto del 6 de enero al Capitolio no tiene otra opción que proceder con cargos de desacato contra el ex jefe de despacho de la Casa Blanca de Trump Mark Meadows luego que éste decidiese no cumplir con una citación para declarar, dijo el miércoles el jefe del panel.

En una carta al abogado de Meadows, el representante demócrata Bennie Thompson dijo que Meadows ya ha entregado documentos al panel, incluyendo correos electrónicos personales y textos sobre los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump para anular su derrota en la elección del 2020. Pero Meadows no se presentó el miércoles a una comparecencia programada luego que su abogado, George Terwilliger, le dijo al panel que suspendería su cooperación.

Thompson apuntó en la carta que Meadows ya publicó un libro, lanzado esta semana, que analiza el ataque del 6 de enero.

"Que él venda su versión de los acontecimientos de ese día mientras le niega a un panel del Congreso la oportunidad de entrevistarle sobre el ataque a nuestro Capitolio representa un desafío histórico y agresivo al Congreso", dijo Thompson en la misiva a Terwilliger.

La cámara baja ya declaró al viejo aliado de Trump Steve Bannon en desacato luego que éste se negó a comparecer y el departamento de Justicia imputó a Bannon de dos cargos.

Los documentos que Meadows ya le entrego al panel, escribe Thompson, incluyen comunicaciones del período de la elección presidencial y antes del ataque e involucran los esfuerzos de la Casa Blanca para revertir la victoria electoral de Joe Biden. Un correo electrónico delinea lo que Thompson caracterizó como un "ataque colateral directo" que habría incluido nombrar a un grupo alterno de electores.

Terwilliger no respondió de inmediato a un pedido de comentario sobre la carta.